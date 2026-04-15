Изплащат по-рано пенсиите, когато има празници и почивни дни

Изплащането на пенсиите в България ще бъде ускорено, така че да не се допуска забавяне, когато определените дати съвпадат с почивни дни.

Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съобщават от Министерство на труда и социалната политика. По инициатива на служебния социален министър Хасан Адемов експерти от министерството и Национален осигурителен институт са изготвили предложения, които да гарантират по-бързо и навременно получаване на средствата от пенсионерите.

В момента пенсиите се изплащат всеки месец в периода между 7-о и 20-о число чрез пощенски станции, банки и други лицензирани доставчици на платежни услуги. Когато тези дати се паднат в неработни дни, плащанията се изместват за следващия работен ден, което често води до забавяне и създава затруднения за възрастните хора, за които пенсията е основен или единствен доход.

Предлаганата промяна ще обърне тази практика – ако 7-о или 20-о число са почивни дни, изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден. Така ще се избегне натрупването на закъснения и ще се гарантира, че средствата ще достигат до хората навреме.

Проектът за промените вече е публикуван за обществено обсъждане. След приключването му предложенията ще бъдат разгледани от Надзорния съвет на НОИ, а след това внесени за окончателно одобрение от Министерския съвет.