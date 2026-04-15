Къде ще спира токът в четвъртък, 16 април

На 16.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Павликени – ул. Шипка, ул. 3-ти март, ул. Скобелев, ул. Иван Цвятков, ул. Д. Благоев, ул. Г. Измирлиев, ул. Стефан Караджа, пл. Стефан Караджа, ул. Васил Левски, ул. Х. Димитър, ул. Методи Стефанов, ул. Витоша, ул. Венелин, ул. Илия Златев, пл. Илия Златев, ул. Дондуков, ул. Кирил и Методи, ул. Бенковски, ул. Васил Недков, ул. Пенчо Колев, ул. 19-февруари, ул. Славянска, ул. Юндола, ЖП Гара, Автогара, Магазин Абсолют +, Бензиностанция Лукоил и районите около посочените улици захранващи се от ТП – №145, Гара, Заря, Л. Каравелов, Бл. Жилища ОСО, БДЖ, Детска градина, Бл. жилища Хартиени опаковки, №65, Бензиностанция, Осеменителна.

На 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица – с. Върбица.

На 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 13:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 16.04.2026 г., от 8:00 ч. до 8:30 ч., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – Джeвана, вилната зона на месността Ловна хижа, резервоари ВиК, вилна зона около Арбанашка чешма, спортен комплекс на Прити. Фирми: ОП ППИ и Озеленяване, ЕТ ГРЕТА-Грета Байчева, ЕТ ДЕМЕТРА, Община Горна Оряховица – Център за настаняване от семеен тип, МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД, ДКЦ ЕООД.

На 16.04.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Стефан Стамболов от № 64 до № 66, ПЛ. ПОБОРНИЧЕСКИ 0 БАЗОВА СТАНЦИЯ -199 – А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД.