Лекоатлетките 5- 7 клас на СУ „Вела Благоева“ са зонални шампионки на Ученическите игри
Отборът по лека атлетика (5–7 клас) на СУ „Вела Благоева“ за втора поредна година достигат до финалите на ученическите игри, които ще се проведат в края на месец май в град Сливен.
Училищният тим ръководен от учителя по физическо възпитание и спорт Марин Пендов отново се класира сред десетте най-добри в страната, след като победи представителите на Габрово, Ловеч и Плевен на зоналния етап, проведен в град Габрово.
Момичетата се представиха отлично, като спечелиха почти всички първи места в различните дисциплини и демонстрираха високо спортно майсторство. Йоанна Дражева победи на 100 метра и скок дължина, а Ивелина Пенкова е първа на 400 метра и четвърта на скок височина. И двете са състезателки на великотърновския клуб Спринт 2020, със старши треньоръ Свилен Митрофанов.
Никол Петрова взе сребро на 100 метра, Светослава Сашева е четвърта на 400 м, Сияна Кушева на скок дължина, а Пресияна Димиева на тласкане гюле. Светослава Сашева е шеста на гюле, а на скок височина Кристиана Савакова е на седмо място
Щафета на 4х100 метръ, в състав: Никол Петрова, Сияна Кушева, Ивелина Пенкова и Йоанна Дражева бе над всички.
„Горд съм с тяхното представяне. Техният труд, хъс за победа и спортно-технически качества отново се видяха. Показаха, че могат и че заслужават успеха си“, сподели техният учител по физическо възпитание и спорт Марин Пендов.