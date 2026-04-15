Намушкан с нож при разпра, потеглил с автомобил към болницата и блъснал опонента си

Двама от участниците в свадата са задържани

Двама мъже са в ареста след разпра, прераснала в сбиване. Инцидентът е станал на 14 април около 18,30 ч. в областния град. Сигнал за случая е получен от единия от участниците.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че скандалът е възникнал между трима мъже на 24, 26 и 30 години, съответно от В. Търново и Бургас, двама от тях известни на полицията, единият и осъждан.

Според първоначално събраната информация при възникналата разпра между тримата на най-възрастният е била нанесена телесна повреда, изразяваща се в прободна рана в областта на гърба.

Той се качил в автомобил, блъснал при потеглянето 26-годишният и се отправил към болницата, където бил приет за лечение. Блъснатият мъж е прегледан и след като било установено, че няма наранявания, е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Най-младият участник също е задържан за срок до 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Веселина АНГЕЛОВА