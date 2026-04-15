Нитрати и хром над нормата в питейната вода на 6 села в областта

Близо 10% от взетите водни проби са с химични отклонения

НИТРАТИ И ХРОМ НАД ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ СА ЗАСЕЧЕНИ В ПИТЕЙНАТА ВОДА НА 6 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЛАСТТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 Г.

Това показват данните от регулярния мониторинг на животворната течност, който провежда РЗИ Велико Търново.

Общо 61 проби от централни водоизточници са изследвани от здравните инспектори през отчетения период. Всички те отговарят на изискванията по микробиологични показатели, но при 6 са установени несъответствия по химични стандартни.

Отклоненията със здравно значение са регистрирани при съдържанието на нитрати във водата в селата Никюп, Дъскот, Патреш и Горна Липница. Констатирано е и превишение на хром в Совата и Драгомирово.

Повишена мътност пък е отчетена в Големани, като последващата контролна проба е вече в норма.

В края на отчетения период в РЗИ са внесени за съгласуване 6 програми.

Сред тях са на „ВиК Йовковци“ и на общините Стражица, Полски Тръмбеш и Свищов. Част от програмите обхващат контрола върху минерални води в находища като „Обединение“ и „Овча могила“.

През първото тримесечие на 2026 г. не са констатирани отклонения по микробиологични показатели в изследваните проби от минерални води в региона.

Заради установени отклонения са издадени 4 предписания до „ВиК Йовковци“ за засилен контрол върху мътността, осигуряване на качествена питейна вода в Големани и ремонт на водоснабдителни съоръжения в Свищов.

Галина ГЕОРГИЕВА