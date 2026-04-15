Общо 125 са случаите на морбили в страната, в областите Монтана, Стара Загора и Велико Търново има потенциално заразени

В областите Монтана, Стара Загора и Велико Търново има потенциално заразени с морбили, като в трите области е отчетен по един случай, но се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите.

Това показват данните за периода 10-14 април, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ). Общо в страната случаите на морбили са 125, посочват още от МЗ.

Освен в тези три области, за посочения период са регистрирани и 18 случая на морбили в област Враца, два – в област Ловеч и един – в област Плевен. Един е случаят на заразено бебе, на възраст под една година, пет случая са сред деца във възрастова група 1-4 г., седем случая са сред деца във възрастовата група 5-9 г., пет случая – във възрастовата група 10-14 г, четири случая – във възрастовата група 15-19 г. и два случая – на възрастни над 20-годишна възраст.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Ваксината се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст. Морбили е силно заразно заболяване, което се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от МЗ. Симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт с потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от онлайн платформата “Плюс мен”, създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях.

БТА