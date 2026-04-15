Павликенчани пожелаха убедителна победа на кандидат-депутатите на „Прогресивна България“

Срещата премина с голям интерес и мощна подкрепа към формацията на ген. Румен Радев

ПАВЛИКЕНИ ДАДЕ ЯСЕН СИГНАЛ, ЧЕ ЩЕ ПОДКРЕПИ „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“, за да се постигне реална промяна и устойчиво развитие на страната.

Във вторник кандидат-депутатите на коалицията за 4 МИР Велико Търново посетиха общинския център, за да запознаят обществеността с приоритетите и визията на формацията за управлението на държавата. Местните хора приветстваха регионалния координатор на „Прогресивна България“ Георги Чакъров и колегите му с огромна надежда, че след години на безизходица този път има политическа алтернатива да статуквото.

о време на срещата бяха поставени ключови проблеми като необходимостта от съдебна реформа, икономическо развитие, подкрепа за малките общини и др. Акцентира се и върху корупцията, компрометираните обществени поръчки и изтичането на държавен финансов ресурс в джоба на задкулисни играчи.

Чакъров призова и за висока избирателна активност.

„Прогресивна България“ е единствената възможност страната ни да поеме по нов път, да възстановим справедливостта и върховенството на закона“, заяви той.

Доц. Диана Димитрова докосна присъстващите с емоционално слово, в което изтъкна недъзите на неглижираната с години здравна система и емиграцията на младите хора. Тя обаче подчерта, че все още може да се обърнат негативните статистики и в програмата на „Прогресивна България“ има конкретни мерки за задържане на медиците и осигуряване на привлекателна среда за живот на българите, които са избягали в чужбина по неволя.

Присъстващите посрещнаха с ентусиазъм и представителката на Павликени в листата – Рени Велкова, която е дългогодишен директор на ОУ „Св. Климент Охридски“. Убедени са, че като личност с доказан професионален опит тя ще отстоява с чест и достойнство интересите на региона.

Велкова е позната с активната си работа за модернизиране на учебната среда и въвеждането на иновативни методи на образование. Според нея развитието на областта неминуемо минава през инвестиции в образованието и създаване на условия младите да останат да се реализират по родните си места.

Жителите на Павликени са убедени, че кандидат-депутатите на „Прогресивна България“ имат силата, волята и компетенциите да направят региона ни силен икономически център и да решат проблемите на местната общност.

Галина ГЕОРГИЕВА