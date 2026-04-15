ПМГ „Васил Друмев“ е домакин на пробни изпити за НВО за ученици от VII клас

Съюзът на математиците в България – секция Велико Търново, организира пробни изпити във формат за национално външно оценяване по математика и български език за ученици от VII клас.

Те ще се проведат съответно на 18 и 26 април от 9 ч. в сградата на ПМГ „Васил Друмев“.

Крайният срок за записване е съответно до 15 и 22 април в модул „Изпити“ на сайта на Съюза на математиците в България – секция Велико Търново.

Съвместно гимназията и съюзът организират още едно събитие – Великденско математическо състезание, което ще се проведе на 25 април, събота, от 9 часа в ПМГ „Васил Друмев“.

Крайният срок за записване е 22 април, на сайта на СМБ – секция Велико Търново, модул „Състезания“.

Ана РАЙКОВСКА