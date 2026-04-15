Постановката „Гераците“ гостува във великотърновския театър

Постановката „Гераците“ по Елин Пелин на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, ще види публиката в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ на 22 април от 19 часа.

От едно изказване на Елин Пелин става ясно, че повестта „Гераците“ е сред най-вдъхновено създадените му произведения. За нея той споделя, че е „един творчески момент – истински в моя живот“. За написването й има конкретен повод – срещата на писателя с един селянин, който водел „едно малко дете, облечено и свито в едно скъсано палтенце“, за да му търси някаква работа в София.

Елин Пелин с жестока достоверност ни разкрива живота на българина от миналия век. Разкрива ни го „отвътре“ – интимно слят с неговия бит и въжделения. Но ако се прочете внимателно, ще видите, че писателя го интересува предимно самия човек – неговата психология, неговите грехове и мечти. За съжаление, епохите се сменят, а ние – не.

Режисьор на спектакъла Богдан Петканин, а сред участващите актьори са имена като Кирил Ефремов (гост), Ивайло Спасимиров, Борислав Апостолов, Венцислав Петков, Ивайло Драганов, Дона Вълова, Соня Пилатова, Виктория Владова, Ростислав Панков, Александър Узунов, Крум Берков, Ивет Пенчева и Петя Венелинова.