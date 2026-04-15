Президентът, председателят на НС и омбудсманът ще са във Велико Търново за 35 години Конституционен съд

Конституционният съд ще проведе тържествено заседание на 16 април, Деня на Българската конституция, в музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Повод е и 35-годишнината от създаването му. Мястото е знаково, там на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова ще открие тържественото честване по случай 35-годишнината на съда. Очакват се много официални гости, а приветствия ще поднесат президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и министърът на правосъдието Андрей Янкулов.

Заседанието започва в 10 часа, като посрещането на гостите в музея е половин час по-рано.

Приветствия ще отправят и кметът на Община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, съдия Марио Димитров, председател на Трето отделение на ВАС, от името на Върховния административен съд, председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, както и омбудсманът на Република България Велислава Делчева и председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Изнесеното тържествено заседание на Конституционния съд във Велико Търново е първото от трите събития за 2026 г., с които той ще отбележи 35-ата си годишнина, и е посветено на Конституцията.

В рамките на форума доклад на тема „Конституционализъм и Конституционен съд“ ще представи проф. д. н. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания – БАН. Началният час е 11,25 ч.

Бившият министър на правосъдието, депутат от VII Велико народно събрание и съдия от Първи състав на Конституционния съд на Република България проф. д-р Пенчо Пенев ще изнесе доклад на тема „Спомен за началото“ от 11,45 ч.

Третият поред доклад от 12,05 ч. ще представи конституционният съдия Янаки Стоилов, който е бил секретар на Конституционната комисия в VII Велико народно събрание. Той е на тема „Конституцията между дължимото и реалното“.

Тържественото честване ще закрие председателят на Конституционния съд Павлина Панова.

Ана РАЙКОВСКА