Прокуратурата иска постоянен арест за извършител на блудство и съставяне на порнографски материали с малолетна

Районна прокуратура – Велико Търново привлече като обвиняем 41-годишен мъж за блудство с малолетно момиче. Освен т ова ще му се търси отговорност за създаване и държане на порнографски материали, в които е използвано невръстното дете.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и е внесено искане в Районен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
“Деянията са извършени в периода от 21 септември 2024 г. до 13 септември 2025 г. във Велико Търново. Престъпленията са квалифицирани по чл. 149, ал. 4 и по чл. 159, ал. 4 и по ал. 6 от НК.
Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието  е налице опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление”, коментират от Районната прокуратура.
Преди привличането на обвиняемия е извършена проверка в ЦИК и е установено, че не е регистриран като кандидат за народен представител на изборите за Народно събрание, насрочени на 19 април 2026 г.
Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново. Най-тежкото наказание, предвидено за трите обвинения е лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години.
“Извършват се действията по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалото лице, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предоставя друга информация по случая”, уточняват от държавното обвинение.
 
Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Садист пребивал приятелката си с кабели и я заплашвал с нож

БОРБА БГ 1402 четения 0
ПМГ „Васил Друмев“ абитуриенти

С конфети, златни „оскари“ и весела програма изпратиха абитуриентите на ПМГ „Васил Друмев“

Ана Райковска 2296 четения 0

С панихида отбелязаха 45 години от кончината на Емилиян Станев

Михаил Михалев 855 четения 0

