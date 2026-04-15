Прокуратурата иска постоянен арест за извършител на блудство и съставяне на порнографски материали с малолетна

Районна прокуратура – Велико Търново привлече като обвиняем 41-годишен мъж за блудство с малолетно момиче. Освен т ова ще му се търси отговорност за създаване и държане на порнографски материали, в които е използвано невръстното дете.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и е внесено искане в Районен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

“Деянията са извършени в периода от 21 септември 2024 г. до 13 септември 2025 г. във Велико Търново. Престъпленията са квалифицирани по чл. 149, ал. 4 и по чл. 159, ал. 4 и по ал. 6 от НК.

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието е налице опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление”, коментират от Районната прокуратура.

Преди привличането на обвиняемия е извършена проверка в ЦИК и е установено, че не е регистриран като кандидат за народен представител на изборите за Народно събрание, насрочени на 19 април 2026 г.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново. Най-тежкото наказание, предвидено за трите обвинения е лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години.

“Извършват се действията по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалото лице, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предоставя друга информация по случая”, уточняват от държавното обвинение.