Разрушават стари сгради на летището в Горна Оряховица

СТАР И РУШАЩ СЕ СКЛАД НА ЛЕТИЩЕТО В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ БЪДЕ СЪБОРЕН СРЕЩУ 15 000 ЕВРО.

Това става ясно от обявена обществена поръчка от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Предвижда се пълното премахване на сградата, тъй като е определена като обект с отпаднала необходимост.

Зданието представлява склад за материали с обща площ 189 кв. м в пределите на имота на аеропорта. Постройката е еднообемна, с тухлени стени и покрив от панели, като от години не се използва и не се поддържа.

Заложените дейности включват изготвяне на план за безопасност при събарянето, почистване на терена от храсти и дървета, разрушаване на сградата, премахване на основите и извозване на строителните отпадъци. След това теренът трябва да бъде подравнен.

От ръководството не въздушното движение поставят изискване работата да стартира едва след съгласуване на проектната документация и осигурен договор за депониране на отпадъците. Изрично е забранено използването на взривни методи.

Срокът за изпълнение на разрушителните дейности и предаването на разчистените терени за обекта не трябва да надвишава 30 календарни дни.

С премахването на неизползваемата сграда се цели освобождаване на терена и подобряване на безопасността в района на летищната инфраструктура.

Кандидатстването по обществената поръчка ще продължи до 22 май.

Галина ГЕОРГИЕВА