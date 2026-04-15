Средношколките на ПМГ „Васил Друмев“ ще спорят за медалите на Ученическите игри по лека атлетика

Лекоатлетките (11– 12 клас) на ПМГ „Васил Друмев“ се класираха на първо място в Зоналния етап от Ученическите игри и ще спорят за медалите на финалите на надпреварата, сезон 2025- 2026 година. Воденият от преподавателя Александър Апостолов тим отвя конкуренцията в Габрово и даде сериозна заявка за призово класиране в Сливен. Биляна Стефанова бе над всички на тласкане гюле, висок скок и скок дължина. София Радева финишира втора на висок скок и 100 метра. Ивон Минева е втора на 200 метра и трета на 100 м. На 400 метра Кия Иванова е първа, а на 200 м завърши трета. Никол Косеркова е трета на 400 метра. В състава на Природоматематическата гимназия са още Йоана Атанасова и Антония Начева, информира Александър Апостолов, който очаква силно предтавяне на отбора на