Ученически групи посещават музея „Затвор“ за 150 години от Априлското въстание

По повод честванията на 150 години от Априлското въстание се променя работното време на музей „Затвор“ във Велико Търново.

На 18 април 2026 г. (събота) музеят няма да работи, ще приема посетители на 20 април, понеделник.

В деня на поклонение пред героите на Априлската епопея над 10 групи ученици са направили заявка да посетят мястото, където е бил затворен Апостолът на свободата Васил Левски, уточни за „Борба“ директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов. За великотърновските ученици входът е безплатен, останалите посетители ще трябва да си закупят билети.

Продължава инициативата „Музей в куфар“, ще бъдат посетени още детски градини в старата столица.

Ана РАЙКОВСКА