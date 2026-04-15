Училище за родители: 7. Екраните – да или не? Как да намерим баланса без категорични забрани

В съвременния свят за много родители е почти невъзможно да отглеждат деца без технологии, като при това неизбежно си задават въпроси: “Наистина ли екраните са толкова вредни?” или “Не е ли по-добре детето ми да свикне с технологиите от малко?”

Ако и вие сте сред търсещите отговор родители, които не искат просто да чуят “екраните са лоши”, а да намерят балансиран подход – тази статия е за вас.

Екраните невинаги са враг, но начинът, по който ги използваме, може да навреди

Технологиите сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те са инструмент. Проблемът идва, когато ги използваме по начин, който ограничава детското развитие, вместо да го подпомага.

Кога екраните могат да бъдат полезни?

• Когато се използват за активно учене – образователни приложения, смислени филмчета, интерактивни игри с родителя;

• Когато служат като допълнение, а не като заместител на реалните преживявания – например, гледане на откъси от футболен мач след първа тренировка по футбол;

• Когато родителят участва и коментира с детето – така се развиват езикови умения и критично мислене (напр. “Правилно ли постъпи Татко Смърф, като затръшна вратата пред Смърфиета?”).

Кога екраните могат да бъдат вредни?

• Когато заменят физически игри, движение и реално общуване с другите;

• Когато водят до поведенчески и езикови проблеми – раздразнителност, липса на търпение, бавно проговаряне или беден речник, трудности в задържането на вниманието;

• Когато се използват за успокояване на детето – така мозъкът му свиква да търси лесен допамин и губи способността да се саморегулира. Дали малчуганът се приучва на постоянство и търпение за отложен резултат, или на бързи награди тук и сега?

Как екраните влияят на децата според възрастта им?

Има значение на каква възраст е детето ви и колко време прекарва пред екран. В България през 2020 г. се добавиха няколко значими промени в наредбата за здравните изисквания към детски градини и ясли, засягащи както екранното време, така и задължително извеждане навън. Според нея, за всички деца се допускат само образователни филмчета, които са регламентирани по следния начин:

• За деца до 2 г. – максимум 10 минути на седмица;

• За деца между 3 и 5 г. – 10-15 минути до 2 пъти/седмично;

• За деца между 6 и 7 г. – 15-20 минути до 2 пъти/седмично.

Световната здравна организация препоръчва до 2-годишна възраст изцяло да се избягва екранно време, освен видеовръзка с роднини или разглеждане на семейни снимки. Ето и защо са наложени тези норми според особеностите на детското развитие по възраст:

До 2 години: Мозъкът се развива най-интензивно чрез реални преживявания – докосване, движение, емоции. Екраните на тази възраст пречат най-вече на проговарянето и нервната система, като засилват честотата на тръшкането. Често пъти това е съпроводено с повече тромавост и липса на прецизност в общата и фина моторика – късно прохождане, слаба или цялостна липса на самостоятелност по отношение на заиграване, хранене, преобличане, тоалетна и др. умения от ежедневието.

2-4 години: Малките деца учат чрез игра. Ако прекарват твърде много време пред екран, където забавлението изисква само гледане, те може да имат проблем с концентрацията и затруднения в изразяването. В резултат често изпадат в конфликтни ситуации с връстниците си и трудно сформират приятелства.

5-7 години: Вече могат да използват технологии по-съзнателно, но се нуждаят от ясни граници. Дългото екранно време може да намали желанието им за физическа активност и да затрудни самоконтрола. Ако с години вече ползват екрани, рискувате тотално да изпуснете контрола върху детето си още преди да е тръгнало на училище.

А ако все пак сте избрали да пускате филмчета, поне се опитайте да контролирате с каква продължителност и какво съдържание да предлагате.

Как да намерим баланса? (Без да забраняваме изцяло екраните)

Вместо пълна забрана, пробвайте тези стратегии, за да наложите здравословно екранно време:

• Създайте “екранни правила” – нека има ясен регламент с колко време разполага и – например: “Може да гледаш 15 минути следобед, но след това ще прочетем книжка или излизаме навън.”;

• Избирайте качествено съдържание – по-добре интерактивна образователна игра или смислено кратко филмче, отколкото безкрайно прелистване на shorts/reels видеа;

• Никакви екрани преди лягане – синята светлина потиска съня, а интензивната смяна на кадри, цветове и звуци води до превъзбуда;

• Насърчавайте играта в реалния свят – ако детето ви обича динозаври, вместо да гледа клипове за тях, предложете му да копае “кости” в пясъка!

Вече има хиляди деца, които нищо не е в състояние да ги отлепи от телефона. Не изпускайте и вашето. Най-доброто, което можем да направим като родители, е да използваме технологиите разумно – като смислен инструмент, а не като бърз кредит за време. Опитайте се да дадете откровени (пред вас самите) отговори детето ви успява ли:

• Да запазва самоконтрол и да се възпира, когато е нужно?

• Да общува свободно и да се разбира с хората около себе си?

• Да се заиграва до 30 и повече минути самостоятелно или с приятел?

• Да работи упорито, когато срещне предизвикателство, без да се отказва?

• Да овладява емоциите си в трудни моменти?

• Да спазва правила и граници?

Ако отговорът на част или на всички тези въпроси е “не” и детето ви ползва таблет или телефон над 30 минути на ден, то е време да опитате съветите в статията. Запомнете, че най-доброто, което можете да направите, е да увеличите семейните игри за сметка на екранното време.

Мила Томова-Прусийска е автор и заедно със съпруга си създател на мобилното приложение MontiWay.

Важна част от MontiWay е и затворената Родителска общност – пространство, в което родителят получава яснота и лична подкрепа. Там на всеки въпрос отговаря експерт до 24 часа – педагог, психотерапевт, Монтесори специалист, логопед или педиатър.

