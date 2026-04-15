сряда, април 15, 2026
Крими

Задържаха рецидивист, откраднал пари от оборота на бензиностанция

За броени часове служители на РУ – Павликени установиха мъж, откраднал пари от оборота на бензиностанция.

На 14 април сутринта в полицейското управление в Павликени е получен сигнал за извършена кражба на 50 евро от оборота на бензиностанция в Павликени.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 49-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан. Същият е установен и отведен в полицейското управление, където е дал обяснения по случая и е върнал задигнатата сума.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

