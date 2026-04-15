Започна реконструкцията на една от най-натоварените улици в Павликени, част и от републиканската мрежа

С церемония „първа копка“ започна реконструкция и рехабилитация на ул. „Трети март“, една от най-натоварените улици в град Павликени.

Участъкът е с начало от кръстовището на ул. „Трети март“ с ул. „Атанас Хаджиславчев“, а краят му е до ЖП гара Павликени. Улица „Трети март“ е част от републиканската пътна мрежа и има ключова важност в движението на МПС в Павликени и общината, тъй като е една от основните входно-изходни артерии на града.

Официален старт на строителните работи на обекта дадоха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, изпълнителният директор на „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД инж. Филип Маринов и директорът на Областно пътно управление инж. Венцислав Ангелов.

Проектът се реализира с държавно финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 г., осигурено чрез МРРБ.

Отпуснати са 347 100 евро с ДДС за строително-монтажни работи, строителен и авторски надзор. Срокът за изпълнение на строителството е 4 месеца.

Ремонтът обхваща подмяна на асфалтовата настилка на пътното платно и реконструкция на тротоарните настилки в участъка, както и обновяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Ще бъде рехабилитирана и обновена съществуващата зелена среда в участъка от улицата, който е обект на инвестицията.

„Началото на реконструкцията се забави във времето, тъй като по тази улица трябваше предварително да бъде подменена водопроводната и канализационната мрежа, което изпълнихме през последните години. Правим всичко с мисълта да е дълготрайно – да няма повече проблеми, където сме реновирали инфраструктурата. Това е още една крачка към обновяването на целия общински център“, каза инж. Манолов.

Протойерей Димитър отслужи водосвет за здраве и благослови работата по обекта.

Ана РАЙКОВСКА