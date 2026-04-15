Жители на Леденик настояват за обществена тоалетна

За обществена тоалетна настояват пред общинската администрация жители на Леденик.

Сдружение „Европейско развитие на село Леденик“ още миналата година организирало подписка, но решение няма. „Ако издействаме обществена тоалетна, това ще е една крачка към минимизиране на мръсотията по центъра ни“, казва Веселина Бастиянова. Тя за пореден път повдига въпроса, провокирана от човешките изпражнения, които забелязала зад кметството и читалището при обиколката си из центъра на селото. Подозира, че мизерията зад читалището е оставена от отбиващите се пътьом в Леденик шофьори на камиони.

Веселина Бастиянова е направила красноречиви фотографии, които смята да занесе след изборите като доказателство в Общината при настояването си за изграждане на обществена тоалетна. „Абстрахирайте се от противните гледки… Това е леденишката реалност, докато не се активизираме, за да я променим“, заявява в социалните мрежи тя.

Другият наболял проблем са течовете на центъра, група от Леденик е готова да отиде в Община Велико Търново и да настоява да се отстранят.

Ана РАЙКОВСКА