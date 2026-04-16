Апелативна прокуратура-Велико Търново представи изложба на ученически творби, посветени на Деня на Конституцията

Изложба с рисунки и фотографии на ученици от СУ „Владимир Комаров“, посветена на 16 април – Ден на българската Конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители в България, бе представена в Апелативна прокуратура-Велико Търново. Чрез творбите си 18 млади автори изразиха своето виждане за ролята на съдебната власт в обществото – законност, справедливост, ред, отговорност. Те са създадени в процес на творческа работа с техния преподавател по изобразително изкуство Лазарника Ганчева.

Георги Георгиев, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново и прокурорите Румяна Ирманова и Димитър Лещаков, поздравиха учениците за прекрасната инициатива да покажат през техните очи представата за правото и справедливостта в цветове и чрез рисунките да отправят поздрав към магистратите от Апелативна прокуратура-Велико Търново. На проявата присъства и директорът на училището г-н Янаки Лазаров.

По време на срещата прокурор Георгиев запозна учениците с интересни факти за обсъждането и приемането на Търновската Конституция. Подчертана бе ролята на гр. Велико Търново като център на тържествата. Прокурор Георгиев говори за сградата на Учредителното събрание, в която са работили авторите на първата българска Конституция, запазила духа на въплътените в нея идеи за свобода и развитие, и за проведените дебати по отделните текстове на основния закон и заключителното слово на първия председател на Учредителното събрание – Екзарх Антим I, че това е закон от народа и за народа.

Участвалите в изложбата ученици бяха отличени с грамоти и получиха издание на Конституцията на Република България.

Инициативата е резултат от поредицата лекции и срещи, които прокурори от Апелативна прокуратура-Велико Търново проведоха в СУ „Вл. Комаров“ по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.