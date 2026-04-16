Българите да станат по-богати, е основната цел на ГЕРБ-СДС

Ускорена икономика, инвестиции в инфраструктура и запазване на данъчния модел – ключът за по-високи доходи

Основната цел на ГЕРБ-СДС е българите да станат по-богати. Решенията са ясни – ускорено икономическо развитие, индустрия и икономика с висока добавена стойност, инфраструктурни инвестиции.

„В програмата на ГЕРБ предлагаме политики на растежа и развитието, а не на затъването чрез заеми. Никой не е станал по-богат чрез бързи кредити, каквато е философията на нашите опоненти“, казва проф. Костадин Ангелов, водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и региона.

За една година управление на ГЕРБ бяха постигнати най-важните външнополитически приоритети – пълноправното членство в Еврозоната и Шенген. България е извадена от сивия списък за пране на пари. Рестартирани бяха еврофондовете, спасен бе Планът за възстановяване и устойчивост. Всичко това са фактори, благоприятстващи страната ни да бъде привлекателна инвестиционна дестинация, казва проф. Ангелов.

И подчертава – време е ползите от Еврозоната и доверието, което България е постигнала в Европа, да достигнат до всеки български гражданин чрез по-високи доходи, жизнен стандарт и трайно повишаване на качеството на живота.

За да имаме икономика на растежа, ГЕРБ предвижда запазване на данъчния модел. „Ние няма да вдигаме данъците, нито осигуровки. Ще отстояваме това – компромиси са невъзможни по никаква причина. Ниската данъчна тежест ще позволи България да бъде предпочитано място за инвестиции и нови работни места“, подчертава Костадин Ангелов.

А това се оценява високо и от бизнеса – казват го представители на водещи предприятия във Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Стражица.

Ключов фактор са и мерките за ускорени инфраструктурни инвестиции: завършване на магистралите в Северна България, изграждане на необходимите бързи транспортни връзки с Южна България, модернизацията на железопътния транспорт, вложенията в дигитална инфраструктура – всичко това е разписано стъпка по стъпка в програмата на ГЕРБ „България 2030“. „Инвестиционната ще бъде комбинирана с широко използване на публично-частни партньорства, за да не чакаме с десетилетия държавата да събере достатъчно пари, особено с наследството от четиригодишната дългова спирала, оставена от нашите опоненти“, обяснява проф. Ангелов.

Категорична подкрепа ще имат и общинските инвестиции – ГЕРБ е единствената партия, която доказва ангажимента на държавата към местната власт. „Проектът на Свищов за Дунавския индустриален парк е достатъчно ясен пример какво правим за инвестиционната привлекателност на всяка точка в България“, мотивира се проф. Ангелов.

И обобщава – стабилното управление и предвидимата икономическа среда са ключови за повишаване на доходите и икономическия растеж. При последователно изпълнение на решенията на ГЕРБ до 2030 година в България БВП ще е 200 млрд. евро, средните заплати – 2500 евро, средните пенсии – 1000 евро.

„Имаме самочувствие и право да искаме доверието на българските граждани, за да осигурим ред и работа с цел растеж. Всеки един, който припознава програмата на ГЕРБ и ще работи българите да станат по-богати, да има икономически растеж, икономика с висока добавена стойност, е добре дошъл за разговори след 19 април“, завърши проф. Костадин Ангелов.