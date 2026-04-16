Горна Оряховица отбелязва 150 години от Априлското въстание с ритуал пред паметника на Георги Измирлиев

На 20 април от 10 ч. пред паметника на Георги Измирлиев ще бъдат поднесени венци и цветя от ръководството на Общината, учебни и детски заведения, организации и граждани.

Пред паметника на Македончето дванадесетокласничката Никол Андреева от СУ „Георги Измирлиев“ ще прочете есе, част от Националната кампания под надслов „Думите на свободата“.

В ритуала ще вземат участие Седми ученически гвардейския отряд на СУ „Вичо Грънчаров“ и Духовият оркестър при Центъра за подкрепа за личностно развитие.

По повод годишнината са предвидени много дейности съвместно с училища, детски градини, Исторически музей, Общинска библиотека. В много от учебните заведения ще се правят исторически възстановки, ще има изложби с детски рисунки, посветени на Априлското въстание.

Една от инициативите е изложба с информационни табла, разположена на площад „Георги Измирлиев“. Експозицията е подготвена от Общината съвместно с Историческия музей и разказва за ролята на Горна Оряховица през бунтовната пролет на 1876 г. като център на Първи революционен окръг.

Изложбата разказва за символите на въстанието, бунтовните горнооряховски фамилии, за революционната столица и щаба на Първи революционен окръг, за видните горнооряховчани, както и за Великата седмица на 1876 г. – дните след Великден, в която, вместо да празнуват, хората в града били притихнали пред надвисналата опасност.

Изложбата е част от инициативите, с които ще бъде отбелязана 150-годишнината от Априлското въстание.

Горнооряховчани отново ще засвидетелстват своята почит към загиналите герои в Априлската епопея и на 28 май – Деня за почит и преклонение, когато в тържествената заря проверка на площад „Георги Измирлиев“ ще се включи националната гвардейска част.

Ана РАЙКОВСКА