Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /17-19 април/

Зарежете работата и се радвайте на всяка минута щастие

В петък Луната се движи в Овен. В този знак към момента има силно струпване на планети. Възможни са пречки в службата, които ще преодолеете по-лесно, ако се допитате до хора с повече опит. Те ще ви дадат важен съвет. В съботния лежерен ден няма да ви спори нищо от това, което сте подели. Ето защо зарежете всичко и отидете на приятно място и се отдайте на неща, които ви носят вътрешна наслада и удовлетворение. В неделя Луната е в Телец. Денят може да е доста ползотворен, независимо как ще го изживеете. Радвайте се на всяка минутка щастие, подарено в този миг.

ОВЕН

Назрява моментът за промяна

17 април. Усещате, че е назрял момент за промяна. Може да обновите стила си, да направите нова прическа или да промените начина, по който гледате на определени ситуации. Вътрешната ви нагласа е категорична: нещо трябва да се развие в нова посока и вие сте готови да го започнете.

18 април. В събота имате желание да свършите много лични задачи, но денят не ви дарява с нужната енергия. Действате по-бавно, отколкото очаквате, и резултатите не са впечатляващи. Днес не е моментът да сте много продуктивни, затова приемете темпото спокойно.

19 април. Неделя ви носи добро настроение и по-ясни възгледи за бъдещето. Започвате да осъзнавате, че е време да промените нещо в професионалния си път, защото трудът ви заслужава по-добро заплащане. Скоро ще направите първите стъпки в тази посока и го усещате много ясно.

ТЕЛЕЦ

Искате повече почивка

17 април. Опитвате се да си осигурите по-тиха обстановка, но денят не ви позволява да се откъснете напълно. Хора ви търсят, прекъсват ви с въпроси или молби и ви дърпат от собствените ви планове. Не се ядосвайте. Отговорете, помогнете и продължете напред, без да задържате напрежение.

18 април. В събота решавате да се отдръпнете и да останете насаме със себе си. Не допускате никого до личното си пространство и не се чувствате длъжни да обяснявате защо. Имате нужда от тишина и защитавате личното си пространство някак по свой си начин.

19 април. В неделя се връщате към активния ритъм с повече сила и енергия. Чувствате се отпочинали и готови да направите нови ходове както в личен, така и в професионален план. В ума ви вече се оформят идеи за следващите седмици и усещате, че започвате нов етап.

БЛИЗНАЦИ

Не се сърдете излишно

17 април. Започвате деня с желание да задвижите нещата бързо и по вашия начин, но обстоятелствата не са съгласни с вас. Колкото и да се стараете, усещате, че не вие определяте темпото, а трябва да се нагодите към него. Избягвайте влизането в пререкания. Възможно е някой да ви предизвика нарочно.

18 април. И днес сте активни и общителни, търсите разговор и компания, но хората около вас не са в същата вълна. Попадате на по-лениви настроения и на хора, които не са склонни да говорят много. Приемате го спокойно и не настоявате.

19 април. В неделя усещате леко разочарование, защото през последните дни вниманието към вас беше по-слабо. Въпреки това се събирате и решавате да не пропускате този по-светъл ден, в който и другите са по-отворени към общуване. Настройвате се приятелски и денят тръгва в по-добра посока.

РАК

Работа, която ви носи резултати

17 април. В петък ще насочите вниманието си към най-сериозните задачи в работата и ще се концентрирате върху онези ангажименти, които могат да подобрят позициите ви. Не се разсейвате с дребни неща и ще действате уверено, което ви носи добър резултат към сегашния момент.

18 април. В събота изглеждате дистанцирани, но всъщност премисляте важни теми и подготвяте промени, които искате да направите през април или май, за да укрепите стабилността си. Денят ви носи тишина и възможност да погледнете навътре в себе си.

19 април. Отворени сте към хората и сте настроени много по-позитивно от друг път. Денят може да ви срещне с личности, които да ви дадат ценни съвети за бъдещето. Не пропускайте шанс да чуете нещо полезно и да го използвате в своя полза.

ЛЪВ

Искате да си отпочинете

17 април. Планирате да тръгнете на път в ранния следобед, но внезапен проблем в работата ви спира и ви кара да пренаредите графика си. Не се ядосвайте, защото ще успеете да приключите всичко до края на деня, макар че пътуването остава за утре сутрин.

18 април. Макар и по-кратка, тази седмица ви умори и вие усещате нужда да се отпуснете през уикенда. Давайте си повече време за сън и не се натоварвайте с нищо важно. Каквото и да сте намислили, трудно ще го свършите, затова оставете деня да тече спокойно.

19 април. В неделя ви радва вниманието на приятел, който искрено иска да ви помогне и да откликне на ваша молба. Приемете жеста с благодарност и намерете начин да му се отблагодарите по най-подходящия начин.

ДЕВА

Помислете за следваща дестинация

17 април. В петък се ядосвате, защото хората около вас не приемат съветите, които им давате. Осъзнавате, че всеки има собствено мнение и няма смисъл да настоявате, ако не искате да влизате в излишни спорове. Оставете всеки да прави каквото пожелае.

18 април. В първия почивен ден от уикенда нямате желание за нищо друго освен да поспите повече и да се откъснете от напрежението, което се натрупа през седмицата. Денят минава спокойно и без изненади, точно както ви трябва.

19 април. Ще се опитате да подредите мислите си и да внесете ред в ежедневието. Имате нужда от ясна организация и повече време за занимания, които ви носят удоволствие и удовлетворение. Започвате да мислите за следващата си дестинация, която можете да посетите през няколкото дълги уикенда през май.

ВЕЗНИ

Административни пречки

17 април. Днес е възможно да се сблъскате с административни задачи, които да ви създадат напрежение. Ще ви поискат документ, който не ви е подръка, и ще се забавите с него. Не се ядосвате излишно и приемате ситуацията спокойно. Нищо фатално не се случило.

18 април. В събота се оставете на по-бавно темпо и не се заемайте с каквото и да е. Почивайте си и не очаквайте особена продуктивност от себе си, защото денят просто е един от неактивните.

19 април. Ще получите добра новина в неделя, свързана с личния ви живот, и това ще ви изпълни с радост. Искате да я споделите с повече хора, но усещате, че е по-разумно да я запазите за тесен кръг, защото не всеки умее да се радва на чуждото щастие.

СКОРПИОН

Поспете си до късно

17 април. В петък искате да си поемете въздух след натоварената седмица, но неочаквани ситуации в работата ви връщат обратно към задачи, които трябва да приключите още днес. Натоварването е по-голямо от желаното, затова се погрижете за здравето си и не се претоварвайте.

18 април. В събота ви се спи повече и решавате да си починете до по-късно. Денят е спокоен и не изисква особена активност, така че не се насилвате да вършите неща, които няма да се получат добре. Оставяте тялото и ума да си починат.

19 април. Добри новини в неделя, свързани със семейството, ви носят топло и щастливо настроение. Прекарвате деня на любимо място с близките си и успявате да се възстановите напълно.

СТРЕЛЕЦ

Имате нужда от свеж въздух

17 април. Петъкът ви минава по-леко от на хората около вас и дори ви се струва, че те реагират прекалено остро на дребни неща. Вие сте в чудесно настроение и се носите на своята вълна, без да позволявате чуждите капризи да ви влияят. Запазете доброто си настроение и през уикенда.

18 април. В събота ще се отпуснете напълно и ще поставите себе си на първо място. Не сте склонни да угаждате на никого и предпочитате да правите само това, което ви носи спокойствие, радост и удовлетворение.

19 април. В неделя търсите начин да раздвижите тялото си и да повишите активността си. Разходка в парка, малък преход в планината или по-дълго плуване ще ви се отразят отлично, защото имате нужда от движение и свеж въздух.

КОЗИРОГ

Преборете лошото настроение

17 април. В петък ви е обхванало минорно настроение, което забавя темпото ви и влияе на начина, по който минава денят. Ако сте на работа, вършите задачите по-бавно и изоставате, а ако сте в почивка, търсите хора, с които да поговорите и да споделите това, което ви тежи.

18 април. Съботният ден е ленив и не ви подтиква към активност. Решавате, че всичко може да почака, и отлагате важните задачи, защото усещате, че няма да ви вървят. Имате нужда от подобно отпускане, особено след като по великденските празници бяхте постоянно на педал.

19 април. Ще се събудите с повече енергия в неделя, както и с желание за движение. Денят е приятен и ви подтиква да пътувате или да направите разходка. Разнообразете се, позволете си неща, които ви глезят и ви карат да се чувствате добре.

ВОДОЛЕЙ

Трябва да чистите, а ви се почива

17 април. Във вашия хороскоп за днес е характерно, че ще се занимавате по-скоро с проблемите и задачите на своите колеги, отколкото със своите. Това обаче ще ви даде възможност да си вземете поука от грешки, които не вие сте направили, а някой друг. И всъщност да не ги повтаряте в своята практика.

18 април. В събота вашите близки са ви подготвили интензивна програма по подреждане на дома след събиранията по великденските празници. Дори някои ще започнат ремонт. На вас обаче хич не ви е до това. Ако можете, починете си. Това не е активен ден за вас.

19 април. В неделя ще добиете сили и енергия и ще се справите далеч по-бързо и продуктивно с къщната си работа, ако трябва да вършите такава. Отделете повече време за семейството си. Вашите близки искат да поговорят с вас.

РИБИ

Късметът каца на вашето рамо

17 април. Отдавате голямо значение на финансовите си проблеми, без да си вземате поука защо се е стигнало до тях. Всъщност април и май предполагат повече разходи заради празниците и по-дългите уикенди, които се очертават. Сега трудно ще спестите допълнителни средства.

18 април. В събота ви е налегнала апатия. Без да искате, ще се отделите от вниманието на хората около себе си. Не ви се говори с никого. Желанието ви е никой да не ви обръща внимание. Има и такива дни.

19 април. В неделя настроението ви рязко ще се промени. Пред вас се изправя възможност да се зарадвате на нещо позитивно в живота си. Оценете всичко хубаво, което се случва около вас. Не е случайно, че късметът е избрал вашето рамо, за да кацне.

Хороскоп за родените на 17 април – Честит рожден ден! През следващата една година ще се отворят нови възможности за личностно развитие пред вас. Не се страхувайте да поемете нови ангажименти или да се поставите в нови, променени ситуации. Това определено ще раздвижи живота ви.

Хороскоп за родените на 18 април – Честит рожден ден! През следващата една година не спирайте да мечтаете и да се зареждате с положителна енергия от всяка промяна, която се случва в живота ви. А те, промените, няма да са малко. И ще са за добро.

Хороскоп за родените на 19 април – Честит рожден ден! През следващата една година напрежението ще се засили във вашето ежедневие, но пък и динамиката ще се увеличи. Няма да ви е скучно, но се опитайте да не вземате важни решения точно сега.

Тодор Емилов-Тео