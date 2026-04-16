Морбили плъзна и във Велико Търново

Очаква се лабораторно потвърждение на случай на опасното вирусно заболяване

ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАРАЗЕНИ С МОРБИЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АЛАРМИРАТ ОТ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО.

Поводът е отчетен случай в региона, за който се очаква окончателно лабораторно потвърждение. Това става ясно от изнесените данни за разпространението на вирусното заболяване в периода 10 – 14 април на сайта на ведомството.

Към момента общият брой на случаите у нас възлиза на 132. Най-много от тях са в област Враца, а преобладаващият дял на инфектираните по възраст е в диапазона от 0 до 20 години.

Медици уверяват, че до 72 часа от контакта на заразения с морбили все още не е късно да бъде поставена ваксината, като бързо може да се изгради имунитет с много леки симптоми на заразата.

Според тях риска от инфектиране е реален за деца, които не са ваксинирани.

На последния отчет на РЗИ Велико Търново по повод Европейската имунизационна седмица през 2025 г. беше оповестено, че имунизационното покритие в региона е близо 98%, а при реимунизациите обхватът е близо 86 процента.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Ваксината се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст, съобщават на сайта на здравното министерство.

Симптомите са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите и обрив. Това е силно заразно заболяване, което в някои случаи може да доведе до тежки усложнения, включително инфекции на белите дробове и мозъка.

Ваксината срещу морбили съдържа живи отслабени вируси, които не могат да предизвикат заболяване. В редки случаи, около 10 на 1000 ваксинирани, е възможно да се появи обрив след имунизация, който отминава сам и не представлява риск нито за ваксинирания, нито за околните.

Множество международни проучвания не откриват връзка между ваксините и аутизма, причиняването на стерилитет или други увреждания. За сметка на това е установено, че в някои случаи морбилният вирус може да засегне мъжката полова система, както и да доведе до сериозни усложнения при бременни жени и бебета, разясняват в платформата „Плюс мен“, създадена от здравното министерство за популяризиране на ползите от имунизациите.

Галина ГЕОРГИЕВА