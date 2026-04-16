Мъж обрал приятеля си след запой и проиграл парите в казино

Служители на РУ – Г. Оряховица установиха местен жител задигнал пари от свой познат. На 15 април съдействие в полицията е потърсил 36-годишен местен жител.

Той обяснил, че във вторник вечерта в дома му със свой познат употребили голямо количество алкохол. След като се събудил на следващия ден установил липсата на 560 евро, които били оставени в джоб на якето му. След проведени действия по разследването 64-годишният му приятел е установен. Изяснено е, че е проиграл в казино част от инкриминираната сума.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.