Никола Минчев във Велико Търново: “Демокрацията изисква действия. Бъдещето на България се решава с участието на всички нас”

Евродепутатът и председател на 47-ото народно събрание Никола Минчев посети Велико Търново по повод годишнината от приемането на Търновската конституция.

Юристът участва в дискусия на тема “България в сърцето на Европа – от Търновската конституция до пълната интеграция на България в Европейския съюз”.

“Конституцията е продукт на Просвещението и въплъщава идеята за свободна държава, в която чрез гарантиране на естествените права се осигурява лична свобода, а чрез разделението на властите – политическо участие и защита от произвол. В този смисъл държава без конституция е държава без свобода и правов ред.

Затова и Търновската конституция е така важна – нейното раждане е раждането на българската демокрация”, заяви Никола Минчев пред младежите на Велико Търново.

Евродепутатът обяви конкурс за есе за младежи на тема “Свободата – право или отговорност?”. Срокът за предаване на творбите е 24 май, а авторите на петте най-добри есета ще посетят Европейския парламент по покана на Никола Минчев.