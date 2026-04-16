Нова апаратура повишава нивото на неврохирургията в търновската болница

ТЕХНОЛОГИЧЕН ТЛАСЪК ПОЛУЧИ НЕВРОХИРУРГИЧНАТА ДЕЙНОСТ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“. Клиниката инвестира в нова модерна апаратура, която повишава нивото на операциите. Това се случва с внедряването на високотехнологична операционна лампа и съвременна операционна маса за неврохирургия.

Обордуването подобрява качеството на медицинските услуги и осигурява максимална безопасност за пациентите.

Новата операционна лампа гарантира изключително ярко, равномерно и безсенчесто осветление над оперативното поле. Това позволява на екипа да работи с изключителна прецизност дори при най-деликатните интервенции, като значително се намалява рискът от грешки и усложнения.

Същевременно модерната операционна маса предлага висока степен на гъвкавост и ергономичност. Тя позволява оптимално позициониране на пациента според спецификата на всяка операция, което е от ключово значение при неврохирургичните процедури. Прецизните настройки подобряват достъпа до оперативното поле и съкращават времетраенето на интервенциите.

В операционната зала вече се използва и една от най-компактните и високотехнологични системи за интраоперативна образна диагностика – C-рамо Ziehm Solo FD.

Това е една от най-компактните и високотехнологични системи за интраоперативна образна диагностика на пазара. Със своя all-inone дизайн в комбинация с най-новата плоско панелна технология, апаратът осигурява висококачествени изображения дори в най-предизвикателните операционни пространства, като обхваща широк спектър от приложения.

С-рамо Ziehm Solo FD интегрира и последното поколение SmartDose технологии за значително намаляване на дозата при запазено високо качество на образа, включително специализирани програми за педиатрични пациенти.

С направената инвестиция търновската болница затвърждава стремежа си към въвеждане на иновации и модерна медицински грижа. Новите придобивки не просто улесняват работата на лекарите, а дават шанс за по-добри резултати и по-бързо възстановяване на пациентите.

Галина ГЕОРГИЕВА