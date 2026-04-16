Общински съветник погва трошките, заемащи ценни паркоместа във В. Търново

ИЗОСТАВЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ, КОИТО БУКВАЛНО СЕ РАЗЛАГАТ С ГОДИНИ ВЪРХУ ПАРКОМЕСТА В КВАРТАЛИТЕ, стават обект на инициатива на общинския съветник Деян Куздов.

Местният парламентарист стартира кампания за събиране на сигнали от граждани с цел премахването на старите и неизползваеми возила от градската среда. Акцията е под надслов „Пролетно почистване на изоставени автомобили“.

Повод за инициативата са множеството жалби от търновци за неизползваеми коли без регистрационни табели или с изтекъл технически преглед преди повече от 3 месеца, които заемат пространства за паркиране и създават усещане за занемареност.

Според Куздов проблемът не е нов, но може да бъде решен с по-голяма активност и координация.

Призовава гражданите да подават сигнали до него, а той поема ангажимента да ги придвижва към институциите и да следи за резултат. По този начин ще се ускори процесът по установяване и премахване на подобни превозни средства.

Галина ГЕОРГИЕВА