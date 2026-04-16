Общоградско възпоминание организира Кметство Бяла черква, традицията е от 50 години

С общоградско възпоминание в гробищния парк жителите на Бяла черква ще почетат паметта на близките си.

Традицията се спазва повече от 50 години винаги в края на април. За да могат да присъстват повече хора, тази година възпоминанието ще е в събота, 25 април, от 10,30 ч. Ще звучи траурна музика, осигурили сме свещи за тези, които направо дойдат на гробището, а отец Георги Тасев ще отслужи панихида, уточни за „Борба“ кметът на града Георги Терзиев.

Свещеникът е от Велико Търново, но служи в църквите на няколко населени места, включително и белочерковската „Св. Димитър“. Храмът тази година отбелязва 160-годишнина от построяването му през 1866 г.

Преди ритуала кметът призовава гражданите да почистят гробовете на близките си, като изхвърлят отпадъците на определените за това места пред гробищния парк.