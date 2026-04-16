Празничен концерт събира поколения за 25 години вокално студио „Таланти“ – Велико Търново

С тържествен празничен концерт вокално студио „Таланти“ към Народно читалище „Искра – 1896“ ще отбележи 25-годишния си юбилей.

Той ще бъде на 16 април от 19 часа в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“. Входът за събитието е свободен, а публиката ще има възможност да се наслади на богата и емоционална програма, събираща на една сцена бивши и настоящи възпитаници на студиото.

В спектакъла ще се включат десетки изпълнители от различни поколения. Специални гости ще бъдат група „Спейс“, група „Д-бенд“, танцова школа „Рали“ и мажоретният състав при спортен клуб „Астрея“, които ще допълнят музикалната програма и ще създадат истинска празнична атмосфера.

Вече 25 години вокално студио „Таланти“ с музикален педагог Венелина Пъневска развива млади изпълнители и подкрепя талантите им. През този период през студиото са преминали стотици деца, а гласовете им са звучали на множество национални и международни сцени. Възпитаниците на студиото са носители на над 400 отличия от престижни национални и международни конкурси, включително множество гранпри.

Концертът ще разкаже история за талант, израстване и отдаденост, за пътя на читалищната дейност у нас и на приемствеността между поколенията.

История, писана с музика, аплодисменти и споделени мигове на сцена цели 25 години.

Юбилейният концерт ще бъде не само празник, но и кауза. На входа на залата ще бъдат поставени кутии за дарения в подкрепа на две деца от Велико Търново, които имат нужда от помощ – Никола, който се бори с левкемия, и Дарко, дете с детска церебрална парализа и епилепсия. Организаторите призовават всички гости на събитието, които имат възможност, да подкрепят благотворителните инициативи.

Ана РАЙКОВСКА