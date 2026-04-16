Проф. д-р Янка Тянкова, водач на листата на „Прогресивна България“, IV МИР Велико Търново: „Опитите за манипулации на вота ни мотивират още повече“

– Как оценявате участието си в кампанията, при това като лице на листата в IV МИР? Успешно ли се пренастроихте от академични на политически релси?

– Първоначално, признавам си, беше шокова ситуацията за мен, защото излязох от комфорта на лекционната зала и се потопих в проблемите на хората от села и градове в региона. Но дългогодишният ми опит в преподаването, вече почти тридесет години, заедно с работата ми на специализирал се в търговското право адвокат, ми помогнаха бързо да се ориентирам в новата аудитория, пред която трябваше да говоря, общувам и споделям. Десетките випуски студенти, редовно и задочно обучение, винаги съм приемала за значителна представителна извадка на нашето общество. Така за малкото време, с което разполагахме, успяхме да структурираме самата кампания, а на мен самата ми помогна да избера правилния подход към различните аудитории – от пазара в с. Джулюница до представителите на бизнеса в региона.

-Дебатът по основните приоритети обикновено предхожда изготвянето на основните политически документи. Затворена ли е при вас тази страница, или беше дописана в хода на кампанията?

– Програмата на „Прогресивна България“ беше представена на 19 март 2026 г. в НДК лично от президента Румен Радев. По нея са работили колективи от утвърдени и доказани у нас и чужбина експерти. По някои от детайлите работата ще продължи на следващия етап, при изготвянето на управленската програма. Тогава вярвам, че избирателите ще ми гласуват доверие, за да участвам активно в процеса на изготвянето й – както аз, така и останалите колеги. Имам вече структурирани в главата си конкретни идеи, които несъмнено ще са от полза. Те са естествено тясно свързани с моята компетентност в областта на търговското право и по-конкретно с правната регулация на бизнеса, но така също и с висшето образование. Но най-големият приоритет остава съдебната реформа – много е важно да имаме независима, работеща и справедлива съдебна система.

– В края на кампанията какво ще кажете: кои са основните проблеми в IV МИР, в частност и във Велико Търново?

– Проблемите са различни в отделните населени места: едни са в гр. Свищов, където затвори врати „Свилоза“ преди няколко дни, други са в гр. Елена, където туризмът все по-трудно оцелява. В селата също е различно: в някои от тях безводието е най-големият проблем, в други електроразпределителните дружества създават постоянни проблеми, в трети няма поминък. Нашият регион по традиции е богат регион в областта на зеленчукопроизводството, животновъдството, а сега положението е трагично. Общият и основен проблем за региона си остава инфраструктурата: няма летище, няма магистрали, няма добре изградени второстепенни пътища, замиращ речен транспорт, а за някои села никакъв транспорт няма.

Да не говорим за свързаността между тези видове транспорт, такава изобщо липсва. И това много пречи за движението на хора (работници), на суровини и готова продукция, т.е. пречи на бизнеса. Пречи и на развитието на туризма, най-вече на културния туризъм. Ще ми се в края на мандата старата част на града да не изглежда в руини от самосрутили се къщи, а крепостта Трапезица да приема посетители сред вече експонираните сгради и представителни комплекси.

– Кой е основният ви противник в кампанията?

– Вероятно се очаква от мен да посоча конкретен противник в лицето на някои от партиите, които ще участват в парламентарните избори. Няма нужда да ги соча, хората ги знаят. Защото старите хора казват: „По делата им ще ги познаете“. Затова ще кажа, че времето беше много кратко за ефективна и завършена кампания и свръхочакванията на избирателите бяха за мен най-голямото предизвикателство! Избирателите искат да видят на живо президента Радев и да му разкажат всичките си проблеми. Трябваше за кратко време да ги убедим, че ние от избирателната листа на IV МИР на „Прогресивна България“ ще бъдем техният добър посредник, а това ни струваше доста усилия.

За мен лично нескритите опити за опорочаване на кампанията и дискредитиране на нас самите като личности беше най-голямото разочарование. Но сега най-важното нещо е в неделя масово да отидем до урните! Една висока избирателна активност ще бъде най-яркото свидетелство, че народът вече наистина иска и е решен да смени порочния модел на управление. Зная, че всички хора с право да гласуват държат властта в ръцете си, буквално. Защото отделни хора може да купиш с платен вот, но народа си не можеш да купиш и продадеш! Убедих се, че в народа ни е останала още мъдрост и вяра, и аз на тях разчитам. Нека опитите за манипулации и опорочаване на вота не ни обезверяват, а напротив – да ни активизират повече, за да ги неутрализираме със собствения си глас! Това е възможно!

Стилян НАЙДЕНОВ