Психично болен натрошил прозорците на автомобил

За броени часове служители на РУ – В. Търново установиха вандал, счупил стъкла на лек автомобил.

Сигнал за случая е получен на 15 април около 11,00 ч. По първоначална информация автомобилът е бил паркиран пред жилище в областния град. На местопроизшествието е извършен оглед. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 29-годишен местен жител, известен на полицията.

Настанен е за лечение в ЦПЗ – В. Търново.

По случая е започнато досъдебно производство.