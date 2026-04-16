Разкриха 35-годишна, задигнала вещи от селска  къща

Служители на полицейското управление в Павликени разкриха кражба на инструменти и меден казан от жилище в с. Вишовград.

Посегателството е извършено в периода 3-14 април, чрез взломяване на дървена врата. От проведените действия по разследването и в хода на специализирана полицейска операция е установено, че съпричастна към деянието е 35-годишна от с. Бяла река.

При последвало претърсване в обитавано от нея жилище са установени и иззети отнетите вещи. Същите са върнати на собственика. 35-годишната е задържана за срок до 24 аса по ЗМВР.

Работата по документиране на случая продължава.