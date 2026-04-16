Швейцарското правило ще бъде спазено, пенсиите се увеличават от 1 юли – вижте с колко

Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8% и средната ще достигне 556 евро, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той подчерта, че т.нар. швейцарско правило няма как да не бъде спазено.

По думите на Адемов още към средата на май се очаква да бъде решен един дългогодишен проблем – забавянето при изплащането на пенсиите, ако се пада това да стане в почивен ден. „В момента, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите са почивни или празнични, има отлагане, понякога с два, три дни и повече. Това създава сериозен проблем за хората, чийто единствен доход са пенсиите, затова решихме да направим промяна, обясни служебният министър.

„Министерството на труда и социалната политика съвместно с Националния осигурителен институт разработи промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. След нейното окончателно приемане, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите се пада в почивен ден, то плащането ще бъде изтеглено за последния работен. Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии“, обясни Хасан Адемов.

Той отбеляза, че от началото на седмицата е започнало изплащането на помощта от 20 евро за най-уязвимите заради покачването на цените на горивата. По думите му малко над 182 000 души вече имат средствата по сметките си. Това са лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., които не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата, тъй като Агенцията за социално подпомагане (АСП) има данни за банковите им сметки.

Около 50 000 са подадените заявления от граждани, които нямат плащания от АСП. Към 17 април очакваме да започне изплащането и към тях, след като получим информация от НАП дали отговарят на критериите, уточни министърът.

Социалното министерство продължава работата си и за спиране на порочните практики да се оказва натиск над уязвимите граждани през социалната система, коментира още той, цитиран н информацията. Целта е да се осветлят тези практики, за да не се повтарят. Адемов допълни, че изборът между хляба и бюлетината в 21-ви век е абсурден.

Получените от граждани сигнали в социалното министерство са достатъчно сериозни и всички те се проверяват или са предадени на МВР и прокуратурата. Министър Адемов даде конкретни примери – „топлият обяд се финансира от МТСП по линия на европейската солидарност, но се предоставя от общините и проектите се управляват от хора, които са назначени от общинските администрации. Случва се общинската администрация да променя правоимащите в зависимост от политическата принадлежност. Ние имаме конкретни сигнали от конкретни лица. Заради страха си обаче те отказват да дават показания и да свидетелстват и това сериозно възпрепятства проверките“, допълни служебният социален министър.

Има сигнали и за опити за използване на хранителните пакети, които също се финансират по европейска програма, раздават се в момента и ще достигнат до над 530 000 уязвими българи.

„От село Бунцево, община Якоруда, имаме сигнал, че не се раздават всички хранителни продукти по списък, а само една част. Останалите се дават на тези, които гласуват по определен начин след работно време“, каза Хасан Адемов.

Заставаме зад нашите служители по места, ако имат влияние от местна власт или политици, но ще бъдем безкомпромисни, ако се поддадат на влияние, каза той през март във Враца, където завърши серията от срещи със структурите на Министерството на труда и социалната политика. По думите му прави впечатление, че все още служителите се притесняват да подават сигнали.

БТА