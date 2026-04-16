След 30 години български патриарх отново дойде във Велико Търново

Държавният елит се събра за 35-годишнината на Конституционния съд в Деня на Българската конституция

След близо 30 години отново български патриарх бе във Велико Търново. Негово Светейшество Български патриарх и Софийски митрополит Даниил уважи тържественото честване на 35-годишнината на Конституционния съд в Деня на българската конституция – 16 април.

На тази дата преди 147 години Учредителното събрание приема една от най-модерните за времето си конституции – Търновската, с която поставя началото на държавността на освободена България. Именно това знаково място бе избрал и Конституционният съд за честване на годишнината си. 35 години изминаха и от приемане на съвременната ни конституция, гласувана от депутатите от VII Велико народно събрание през 1991 г.

Историческата и духовна столица прие личностите, олицетворяващи държавността в България – президента Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян, министър-председателя Андрей Гюров, омбудсмана Велислава Делчева, посрещнати от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Форума уважиха министри, митрополит Григорий, народни представители, представители на съдебната власт и адвокатурата, на академичните среди и на местната власт.

Честването започна с химните на България и Европа в изпълнение на детска вокална група „Пеещи камбанки“ с ръководител почетния гражданин на Велико Търново Владимир Габров.

Тържественото заседание откри председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която в началото на словото си припомни значението на Търновската конституция и изтъкна, че тя е акт на политическа смелост. „В едно време на несигурност, тя формулира принципи, които поставят България на картата на модерния европейски конституционализъм. Възприемат се фундаментални принципи за разделение на властите, на парламентарно представителство, на защита на основните права. Контролът обаче тогава е само политически, само Народното събрание имало право да решава спазени ли са всичките указани в тази конституция условия при издаването на закони.

Отговорът кой ще следи дали се спазват принципите идва окончателно през 1991 г. със създаването на Конституционния съд като конституционен контрол. През изминалите 35 години съдът не просто прилага конституцията, той допринася за изграждането на конституционна култура. Конституционният съд е тази институция, която въвежда стабилност там, където политическата динамика може да създаде напрежение. Той напомня, че демокрацията е не просто управление на мнозинството без граници, а управление в юридически рамки.

147 години са достатъчно време, за да осъзнаем, че конституцията е не просто исторически документ, тя е жив текст, който изисква защита и развитие. 35 години са достатъчно време, за да се утвърди институцията Конституционен съд като стабилен фактор в държавността. Но тя е силна чрез доверието, което обществото й гласува, и чрез професионализма на хората, които я изграждат.

Днес в тази зала можем да видим приемствеността – от учредителите до конституционните съдии, които носят отговорност да пазят този ред. Нашата задача е да съчетаем и двете – уважението към миналото и отговорността към бъдещето. Нека съхраним разбирането, че стабилността на държавата започва от стабилността на нейните правила. И нека Велико Търново остане не само място на историческа памет, а живо напомняне, че държавността е преди всичко отговорност“, каза в словото си Павлина Панова и предостави думата за приветствие на президента на Република България Илияна Йотова.

„Днес във Велико Търново е елитът на българската правна мисъл. Приемете присъствието ми не само като жест на уважение, а като дълбока човешка и професионална потребност. С вълнение и преклонение прекрачваме прага на една знаменита историческа зала. Тук се роди нова България и след векове забрава възкръсна българската държавност. Преди 35 години устойчивата традиция, заложена с приемането на Търновската конституция, намери своите достойни продължители. И днес, уважаеми дами и господа, е време да им кажем голямо „Благодаря!“. Днес е време да уважим тези, които не са сред нас и тези, които, за щастие, са още в нашите редици и са автори на новата Българска конституция. Бащите на днешната Българска конституция бяха мъдреци, съвестта и съзнанието на нацията. Хора грамотни, лидери, майстори на спора, виртуози в аргументите си, с воля и вяра, че компромисът не е предателство, а е разум за България.

Уважаема председател на Конституционния съд, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа! Позволете ми сърдечно да ви поздравя по случай тази важна и значима годишнина! Вие сте съвременен носител на една забележителна държавническа, обществена и правна традиция. От вас зависи да изпишете достойно следващите й страници.

Не отстъпвайте от своя дълг! Останете на висотата на поверената ви мисия! Не се поддавайте на натиск, останете сигурна опора на разума и интересите на българските граждани! Ние имаме огромна нужда от това доверие. Разчитаме на вас. Честит празник на всички българи, посветили всеотдайно живота си на правото! Да живее Отечеството!“, каза в словото си президентът Илияна Йотова.

Приветствие отправи и председателят на Народното събрание Рая Назарян: „Позволете ми да поздравя организаторите в лицето на Конституционния съд на Република България за избора на мястото на днешното събитие. Залата, в която сме се събрали днес, носи дълбока символика. Благородната енергия на учредителите сега ни е нужна повече от всякога. За мен, като председател на Народното събрание, е изключителна чест и привилегия да приветствам организаторите и участниците в днешната конференция. Моите думи на респект и признание са най-вече към българските конституционни съдии.

В тържествения Ден на Българската конституция и 35-годишнината на Конституционния съд аз искам да изтъкна безспорното, че нашата Конституция е отправната точка за развитието ни като нация и държава. А делото на търновските учредители трябва да е наш вдъхновяващ пример и неизменен ориентир. Честит празник!“.

В приветствените думи служебният премиер Андрей Гюров изтъкна голямото значение на юридическата професия за върховенството на правото и мястото на конституцията в живота на едно свободно общество. „Днешният ден по особен начин съчетава паметта за възстановяването на българската държавност и за приемането на Търновската конституция, една от най-напредничавите за времето си, с 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд като изразител и основен гарант на новото конституционно устройство, установено на 12 юли 1991 г.

Днес искам да изразя надеждата си, че дори когато има решения, към които можем да бъдем критични, Конституционният съд ще продължи да стои на висотата на своята мисия и отговорност. Защото без такъв гарант една държава лесно може да поеме пътя, който няма нищо общо с идеалите на Възраждането, нито с надеждите за свобода и демокрация, белязали времето след 10 ноември 1989 г.“, заяви министър-председателят.

С особено вълнение присъстващите в залата изслушаха словото на Негово Светейшество патриарх Даниил и приеха неговата благословия.

„Днешното честване се случва в най-радостната седмица от годината, когато всичко се изпълни със светлина. Защото истината, която бе разпъната на кръст, възкръсна и победи греха, смъртта и неправдата. В тази радостна и тържествена атмосфера ние си припомняне с признателност за строителите на следосвобожденска България. И за народните представители в Учредителното събрание, председателствано от преснопаметния Български екзарх Антим, които събрани в тази зала преди 147 години положиха основите на българската държавност изковавайки Търновската конституция.

В нея, в чл. 37 е отразена волята на целокупния български народ, че източноправославната вяра е господстваща в Княжество България. Век по-късно, в период на тоталитарно управление, погазващи основните принципи на свободата на личността, съвременните български законодатели от 7-то Велико народно събрание възобновиха приемствеността и отдадоха дължимото място на източноправославното вероизповедание като традиционно в Република България. Ролята на законодателя в една държава е изключително важна, но също толкова важна е и ролята на Конституционния съд, който е коректив. В последните десетилетия в нашето общество се натрупаха несправедливост и недоверие към институциите, които достигнаха критични размери. Затова задължени сме всички ние – светски управници, общественици, законодатели и правоприлагащи органи, духовенство и народ да направим с Божата помощ решителни усилия за преодоляване на несправедливостта, за търсене във всичко първо на Божата правда.

В своята 35-годишна история Конституционният съд е с изключителен авторитет в българското общество. Това е институция, която е проявявала професионализъм, честност, безпристрастност и обективност в своите тълкувателни решения.

Светата църква цени вашите трудове, моли се Бог винаги да ви закриля, просвещава и напътства със своята благодат, за да служите на българската държава и народ, подражавайки на едничкия праведен съдия – нашият Господ Иисус Христос. Желаем ви от сърце да продължавате да бъдете все така достойни и самоотвержени пазители на основния закон на страната ни като извършвате съд праведен! С благодарност за любезната покана да споделим с вас този радостен ден, приветстваме всички вас, които сте се събрали днес тук в старопрестолния Търновград. С молитвени благопожелания за здраве и сили на високоотговорното поприще, на което сте се посветили, за твърдост и решимост за отстояване на правовия ред в скъпото ни Отечество! Божият мир, неговата милост и вечна правда да бъдат с всички вас! Честити и благословени годишнини!“, каза светият отец.

Поздравления отправиха кметът на Велико Търново Даниел Панов, председатели на върховните съдилища, омбудсмана и от председателя на Съюза на юристите в България.

Форумът продължи с научни доклади, като по темата за конституцията и конституционния съд говори проф. д.н. Милко Палангурски. Защо това е неговата любима тема в науката той сподели с читателите на „Борба“: „Конституцията прави българина модерен човек, който може да отговаря за себе си, за развитието и самоуправлението си. Да избира народни представители равни пред закона. Всичко друго е робство!“

Ана Райковска

Сн. авторката