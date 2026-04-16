Търсят кой да поддържа радиоточките в малките населени места

Радиоточките, по които достигат важните местни новини и съобщения, са част от живота на малките населени места.

За да продължи това да се случва, трябва текущ ремонт, поддръжка и отстраняване на аварии на радиотранслационната мрежа. Затова Община Велико Търново обяви обществена поръчка за изпълнител на тези задачи във Водолей, Вонеща вода, Дебелец, Дичин, Килифарево, Къпиново, Малки чифлик, Миндя, Никюп, Плаково, Присово, Емен, Ялово, Буковец, Велчево, Въглевци, Големани, Пчелище, Ресен, Русаля, Самоводене, Хотница и Церова кория.

Участниците трябва да познават много добре радиотранслационната мрежа на територията на община Велико Търново, а на спечелилия ще се плаща от бюджета на ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ за съответната финансова година.

Прогнозната стойност на поръчката е 50 130,00 евро без ДДС, за 18 месеца. Предложената месечна такса за предоставяне на услугите не може да надвишава 2785,00 евро без ДДС.

В посочените населени места има 4,53 км подземна мрежа. Откритата радиотранслационна мрежа (РТМ) е разположена на железобетонни стълбове и е с обща дължина 321,82 км, разпределена в съответните селища.

Услугата е специфична и участниците в процедурата трябва да имат опит от изпълнена поне една подобна поръчка.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.