вековна канализация
Вековна каменна канализация излезе при ремонт на улица във Велико Търново

БОРБА БГ

НЕОЧАКВАНА НАХОДКА ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ПРИ ВиК РЕМОНТ ПО УЛ. „МАРМАРЛИЙСКА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

При изкопни дейности работници се натъкнаха на масивно каменно съоръжение, представляващо добре запазена канализация. Предполага се, че обектът датира от времето на Османската империя.

От първоначалните наблюдения се вижда, че канализацията е майсторски изградена с каменни блокове и е с височина приблизително колкото човешки ръст. Съоръжението е устояло на времето, което според експерти говори за качествено строителство.

Откритието е направено в района на кръстовището пред ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, а трасето на канала следва направлението от пазара към автогара „Юг“.

На този етап не е ясно дали ще бъдат предприети археологически проучвания и дали вековното съоръжение ще спре ремонта на улицата. Очаква се специалисти да огледат находката, за да се преценят историческата й стойност и възможностите за нейното съхранение.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Сава Москов

