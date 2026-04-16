Великотърновският спорт загуби Иван Балъков

В сряда, рано призори, на 85-годишна възраст е починал известният великотърновски треньор по баскетбол и дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” Иван Борисов Балъков. По играта го запалва неговият идол – големият български баскетболист и Почетен гражданин на Велико Търново Константин Тотев и той започва да тренира в юношеския отбор към Дружество “Етър”.

Иван Балъков е роден на 27 юли 1940 г. в град Дебелец. Спортното си образование получава в Пловдив, където се запознава с бъдещата си съпруга, също дългогодишна учителка. Учителската си дейност започва в Дебелец, където е и треньор. Учителствал е в Ресен, за кратко в Горна Оряховица. От 1973 до 1997 година е учител в ОУ “Петко Р. Славейков”. Дългогодишен треньор в Ученическа спортна школа – Велико Търново и Дружество “Етър”. Един от основателите на БК “Етър 49” и дългогодишен негов двигател. Докато имаше сили неизменно бе в залата по баскетбол на стадион “Ивайло” за тренировки и мачове на подрастващите.

Поклонението ще бъде на 19 април /неделя/ от 12 часа в гробищния парк Велико Търново.

Съболезнования към близките и роднините на Иван Балъков, повечето от които са известни спортисти и треньори!