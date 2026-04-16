Заключителното събитие на „БСП – Обединена левица“ съчета единство, отборен дух и препълнен салон

Заключителното събитие в предизборната кампания на „БСП – Обединена левица“ в областта събра на едно място единство, отборен дух и заявки за сериозни резултати на 19 април. В препълнения салон на читалище „Братство-1884“ в Павликени отново беше представена цялата листа от успешни професионалисти.

Предизборната среща беше открита от председателя на Общинския съвет на БСП в Павликени Милка Христова, която определи кампанията като отговорна към хората.

„Бяхме в градовете и селата, в кварталите. Срещнахме хората на пазара и на улицата. Чухме тревогите ви – за водата, за пътищата, за липсата на работа, за това, че младите си тръгват. Чухме и надеждата ви – че нещата могат да се променят“, каза Милка Христова.

Всички от листата бяха бурно аплодирани, включително местните кандидати от Павликени Дияна Филипова, която е директор на детската градина във Върбовка, и Миглена Желязкова, която ръководи Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени.

„Вярвам, че нашата община заслужава повече. Държавата трябва да си дойде на мястото за всички онези проблеми, които местната власт не може да разреши“, обърна се към всички Дияна Филипова. Думите й бяха потвърдени и от Миглена Желязкова, която сподели, че е избрала да влезе в листата на „БСП – Обединена левица“, защото вярва, че това е коалицията, която поставя човека в центъра на политиката.

„Тук съм, за да защитя децата ни. Тук съм, за да подкрепя младите – тези, които останаха в България. Тук съм, за да дам надежда на българите в чужбина. Тук съм, за да работя за достоен живот на нашите родители“, каза в речта си Миглена Желязкова.

Кандидатите за народни представители получиха силна подкрепа от успешните кметове на Павликени и Сухиндол – инж. Емануил Манолов и инж. Пламен Чернев.

„Силна листа, мотивирани кандидати. Това е „БСП – Обединена левица“. Нашата история и традиции ни събират в такива моменти, имаме нужда от единение и ще го покажем на 19 април. Подкрепям изцяло хората, които стоят пред вас, защото те можеха да изберат по-лесен път, но останаха верни на нашите идеали“, обърна се към присъстващите в залата инж. Пламен Чернев.

„През последните седмици бяхме рамо до рамо с нашите кандидати – по площадите на селата, по улиците на нашите градове. Гледах Ви в очите, слушах Ви внимателно и чух една много дълбока истина – че хората тук не искат чудеса, а искат нормален, подреден и достоен живот в справедлива България. И затова днес Ви казвам – имаме нужда от народни представители, които да работят. Да бъдат гласът на хората от нашия край. Да носят нашите проблеми там, където се взимат решенията“, каза инж. Емануил Манолов.

Народният представител Мариана Бояджиева също подкрепи кандидатите от „БСП – Обединена левица“. Тя беше категорична, че Българската социалистическа партия има сериозни традиции в областта.

„135 години назад, точно във Велико Търново, е проведена първата социалистическа сбирка, от тук тръгва лявата идея и тя се развива през годините. Тя е носила добро на България. Затова за нас е много важно да продължим тази традиция“, каза Мариана Бояджиева.

За да подкрепи листата с номер 5, в Павликени беше и зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов. Той беше категоричен, че в цялата страна има оживление в редиците на БСП, което ще се отрази положително на изборния резултат.

„Искам да поздравя тези прекрасни хора, които със сърце и душа представляват „БСП – Обединена левица“. Нашите кандидати бяха видими, разпознаваеми и се постараха да стигнат навсякъде. Тези, които ни отписваха от политическото състезание, ще съжаляват горчиво, защото „БСП – Обединена левица“ не само ще влезе в Народното събрание, а достойно ще представлява интересите на българските граждани“, сподели Атанас Мерджанов.

С бурни аплодисменти беше посрещнат водачът на листата Михаил Михалев, който за пореден път сподели, че се гордее с кандидатите. По думите му „БСП – Обединена левица“ е водила класическа кампания с лице към хората.

„Това е най-силната листа в областта, няма да се уморя да го повтарям. Аз съм изцяло спокоен в тази кампания и съм повече от уверен в добрия резултат на национално ниво и в област Велико Търново. Няма кой да ни спре, няма кой да вземе нашите гласове. За съжаление на нашите опоненти, имаме силна листа и техните прогнози няма да се сбъднат“, каза Михаил Михалев.

За доброто настроение на всички се погрижиха братя Аргирови, които изправиха на крака присъстващите в читалищния салон. Сцената се превърна в дансинг, а любими песни на поколения българи прозвучаха в подкрепа на листата с номер 5.

