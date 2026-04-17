34 години от създаването си празнува КХК „Етро-92“ утре вечер

Три шампионски титли на България по хокей на лед е донесъл на В. Търново майсторът на спорта по борба Милчо Ненов, изградил изключително талантливо поколение

КХК „Етро- 92“ ще отбележи 34 години от създаването си утре вечер. Тържеството ще се проведе от 18:30 часа в ресторант в центъра на В. Търново. Инициативата е на треньорът Милчо Ненов, който положи основата на хокея на лед във Велико Търново.

В славната си история клубът е донесъл шампионски титли и купи на Старопрестолният град, който в един момент бе център на хокей на лед и шорттрек в България. Редица са националните състезатели изградени под Царевец, спечелиха отличия и за България.

По време на тържеството от Община В. Търново ще бъдат отличени ръководители, треньори и състезатели, допринесли за спортната слава на старата българска столица. Награди ще получат: Йонка Коева- предсeдател на клуба, Асен Йорданов- секретар на клуба, Милчо Ненов- старши треньор, Ангел Цветанов, Калоян Николов, Викторио Богданов, Мартин Костадинов, Петър Христов, Цветомир Петев, Павлин Костадинов, Константин Обретенов, Калоян Владимиров, Христо Илиев, Ганчо Маринов, Детелин Спасов, Явор Атанасов, Цветан Цветанов и Димитър Йорданов.

В средата на 80-те години на миналия век във Велико Търново е изградена една от трите стационарни ледени пързалки в България /извън столицата/ след тези в Перник и Стара Загора. Тя се е намирала зад западната трибуна на стадион „Ивайло”, на част от бившето тренировъчно футболно игрище. Била с размери за срещи по хокей на лед и е имала и трибуна за зрители. В продължение на няколко години е била любимо място за десетки деца /някои и с родителите си/, които я пълнят, особено вечер на осветление и които с удоволствие се пързалят с кънки. На 19 февруари 1987 г. на ледената пързалка, при препълнена със зрители трибуна се играе първата в историята на спорта във Велико Търново хокейна среща между столичните „Левски-Спартак” и „Академик”, завършила при резултат 7:1.

Пет години по- късно на 17 април 1992 г. е създаден първият хокеен клуб във Велико Търново „Етро-92”. Формирани са два отбора – за деца и юноши-младша възраст, които се включват в Републиканските първенства в своите възрастови групи. За треньор е определен майсторът на спорта по…борба Милчо Ненов, президент става кандидат-майсторката на спорта по…спортна гимнастика Йонка Коева, а секретар Асен Йорданов! Не след дълго е изиграна и първата хокейна среща на новия клуб. Тя е в столицата, където младите „етровци” завършват наравно 3:3 с „Левски-Спартак”.

А само след две години отборът на „Етро-92” става Републикански шампион по хокей на лед за деца до 14 години! На 5 и 6 март 1994 г. великотърновци гостуват в столицата на „Левски” за две срещи, от които им е необходима една победа. Те я постигат с резултат 2:1, като в първата третина резултатът е 0:0, във втората 0:1, с гол на Мартин Костадинов, а в третата 1:1 с попадение за „Етро-92” на Калоян Илиев. Във втората среща „левскарите” повеждат с 2:0, но „етровци” не се предават, въпреки, че вече са шампиони и с два гола на Детелин Спасов и един на Стоян Начев обръщат мача и побеждават и домакините от „Левски” с 3:2. Така агитка от 20 „боляри” в столицата аплодира първата титла на Велико Търново по хокей на лед . Първите шампиони по хокей на лед на Велико Търново са вратари: Цветомир Петев и Георги Узунов; първа петица: Детелин Спасов – капитан, Стоян Начев – асистент, Ганчо Маринов, Мартин Костадинов и Калоян Илиев; втора петица: Цветомир Христов, Милен Тодоров, Христо Илиев, Радослав Стоичин и Калоян Петковски и трета петица: Цветан Кисьов, Калоян Николов, Иво Божанов, Марек Кралев и Диян Бакалов. Но тъй като има да се играят още две срещи до завършване на първенството, шампионите получават Купата и златните си медали след двата мача за определянето на втория и третия в крайното класиране. Това става на 12 и 13 март, когато след изиграването на двете срещи между „Славия” и „Левски”, те печелят съответно сребърните и бронзовите медали. А златните и шампионската купа са връчени на шампиона „Етро-92” /Велико Търново/ от Генералния секретар на Българската федерация по хокей на лед Стефан Чомаков. Докато „белите” и „сините” си оспорват другите медали, шампионите изиграват два приятелски международни мача с „Цървена звезда” /Белград/, завършили с разменени победи с по 4:3. Преди това, на 9 март 1994 г., отборът на „Етро-92” гостува в Румъния, където записва и първите си две международни победи на чужд терен. Същият ден на препълнения зимен стадион в Букурещ, великотърновските хокеисти побеждават с резултат 5:2 отбора на Школа №6 /по 2 гола на Ганчо Маринов и Детелин Спасов и 1 на Стоян Начев. Във вторият мач резултатът е 4:1, а голмайстори са Христо Илиев, Милен Тодоров, Калоян Николов и отново Детелин Спасов.

Следващата 1995 г. е още по-успешна за великотърновския клуб. Детският отбор отново става предварително шампион на България след две победи над „Металург” /Перник/ в София, въпреки че му остават още две срещи с „Левски” в столицата. В първия мач резултатът е 4:2, след голове на Детелин Спасов, Ганчо Маринов, Радослав Стоичин и Калоян Илиев, а във втория 5:2, с 4 гола на Детелин Спасов още в първата третина и един на Мартин Костадинов. След новия успех на детския отбор, първи успех записват и юношите до 19 години, които стават вицешампиони и добавят в отличията на клуба и сребърни медали. Те стават факт след две победи на зимния стадион „Славия” в столицата над „Металург” /Перник/ с 11:4 в първия мач – голове на Ганчо Маринов – 2, Костадин Обретенов, Цветан Ангелов – 2, Явор Атанасов, Детелин Спасов – 2, Павлин Костадинов – 2 и Калоян Илиев. Във втория мач с голове на Павлин Костадинов, Ганчо Маринов, Калоян Илиев и Цветан Ангелов „Етро-92” побеждава с 4:2. Сребърните медали за юношите до 19 години за клуба печелят – Петър Йорданов, Цветомир Петев, Цветан Ангелов, Явор Атанасов, Мартин Костадинов, Павлин Костадинов,Константин Обрешков, Детелин Спасов, Калоян Илиев, Борислав Богданов, Ивайло Пройнов, Ганчо Маринов, Радослав Стоичин, Любомир Борисов и Стефан Ванев. През 1999 г. „Етро-92” отново, за трети път е шампион на България по хокей на лед.

Този път титлата печели отборът на юноши-старша възраст, начело с руския специалист Владимир Полупанов, в състав: Цветан Кисьов, Мартин Костадинов – капитан, Райко Христов, Петър Суков, Николай Пенов, Николай Люцов, Калоян Николов, Георги Минчев, Владислав Матанов, Станимир Братоев, П. Милчев, Павлин Пенов и Милчо Ненов – треньор. За съжаление на спортуващите и любителите на зимния спорт от Велико Търново, през август 2001 г. по финансови причини хокеен клуб „Етро-92” престава да размива дейност…