Арх. Йордан Терзийски: “Поемам 7 конкретни ангажимента към избирателите от област Велико Търново”

Арх. Йордан Терзийски представи 7 конкретни ангажимента към жителите на област Велико Търново. Водачът на листата се ангажира с важни за региона и страната проблеми, за чиито решаване да работи в 52-то Народно събрание:

1. Инфраструктурните инвестиции в Северна България и основно за изграждането на автомагистралите “Хемус” и “Русе-Велико Търново”;

2. Битката за чист въздух във Велико Търново;

3. Създаване на работещ механизъм, който да спре разрухата в градовете и да спаси сгради паметници на културата;

4. Търсене на решения за проблемите във ВиК сектора, така че да се намалят загубите и да няма населени места в риск от безводие;

5. По-качествено и достъпно здравеопазване;

6. Никакво сътрудничество с партиите на мафията. Вън Герб и ДПС от властта!

7. Прозрачност и отчетност на работата. Регулярни приемни за граждани и работа по важните за тях теми.

“България има нужда от конкретни ангажименти и хора, които могат да ги изпълнят и да носят отговорност за това. Стига фалшиви герои, криещи се зад популизъм. Време е да изхвърлим престъпниците от властта и да изградим една подредена, справедлива и богата България!” заяви водачът на листата на коалиция “Продължаваме Промяната-Демократична България” за МИР 4 Велико Търново.

Архитектът призова за масово гласуване на изборите на 19 април. Коалицията, която заявява като основен приоритет битката с корупцията и безобразията в държавата, е с номер 7 в бюлетината.