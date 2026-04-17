Арх. Йордан Терзийски: “Поемам 7 конкретни ангажимента към избирателите от област Велико Търново”
Арх. Йордан Терзийски представи 7 конкретни ангажимента към жителите на област Велико Търново. Водачът на листата се ангажира с важни за региона и страната проблеми, за чиито решаване да работи в 52-то Народно събрание:
1. Инфраструктурните инвестиции в Северна България и основно за изграждането на автомагистралите “Хемус” и “Русе-Велико Търново”;
2. Битката за чист въздух във Велико Търново;
3. Създаване на работещ механизъм, който да спре разрухата в градовете и да спаси сгради паметници на културата;
4. Търсене на решения за проблемите във ВиК сектора, така че да се намалят загубите и да няма населени места в риск от безводие;
5. По-качествено и достъпно здравеопазване;
6. Никакво сътрудничество с партиите на мафията. Вън Герб и ДПС от властта!
7. Прозрачност и отчетност на работата. Регулярни приемни за граждани и работа по важните за тях теми.
“България има нужда от конкретни ангажименти и хора, които могат да ги изпълнят и да носят отговорност за това. Стига фалшиви герои, криещи се зад популизъм. Време е да изхвърлим престъпниците от властта и да изградим една подредена, справедлива и богата България!” заяви водачът на листата на коалиция “Продължаваме Промяната-Демократична България” за МИР 4 Велико Търново.
Архитектът призова за масово гласуване на изборите на 19 април. Коалицията, която заявява като основен приоритет битката с корупцията и безобразията в държавата, е с номер 7 в бюлетината.
Браво! Това се казва конкретика! А не недомлъвките и некадърността на фалшивия герой и национален предател Радев Боташ! Победа на номер 7! Кампанията му е платена от енергийната мафия и от червените олигарси масони и варненски бандити!
Имам само коментари по първите три ангажимента които ще поеме арх Терзийски и Продължаме промяната: 1. Автомагистрала Хемус- как ще завършват изграждането на магистралата след като преди няколко години самите Продължаваме промяната спряха изграждането на тази магистрала и пренасочиха осигуреното тогава финансиране на друго място. Сега за изграждането на тази магистрала ще трябват двойно повече средства и кой ще носи отговорност за това и кой ще плати тази сметка. 2. Чист въздух във Велико Търново- през последните години от Продължаваме промяната нищо не направиха за борбата на гражданите с най-големия замърсител на град Велико Търново, а именно Кроношпан. Да сме видели една статия, една активност , една стачка на граждани или симпатизанти който да са организирани от Продължаваме промяната против Кроношпан. Няма нищо? Дори в листите на Продължаваме промяната в Търново има залени активисти и специалисти които работеха активно против сметища , кариери , мръсни производства около Павликени и други населени места , но за Кроношпан нищо не предприеха, което означава , че имат интерес замърсяванията от Кроношпан да не се оправят. Единствено ГЕРБ и Възраждане имаха активна позиция спрямо Кроношпан за да се борят за чист въздух и да спре изсичането на горите . 3. Как от Продължаваме промяната ще спрат разрухата след като назначиха за областни управители абсолютно некъдърни и некомпетентни послушковци като от няколко месеца заради тях държавата е в застой.
Нека към тези 7 ангажимента арх Терзиев от Продължаваме промяната да добави и още няколко актуални: От ПП повече да не участват в НПО и модели на хижа Петрохан. От ПП да не са повече сектанти и педофили (последния актуален пример е задържания от полицията преди няколко дена техен активист във Велико Търново за педофилия)