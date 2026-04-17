ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ)

БОРБА БГ

П О К А Н А

за свикване на редовно общо -отчетно / изборно събрание

Управителният съвет на ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (във висящо съдебно производство по несъстоятелност по ТД №29/2026 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново), на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и в изпълнение на решение на УС, взето на заседание на 03.04.2026 г. от 17:00 часа, свиква  РЕДОВНО ОБЩО- ОТЧЕТНО/ ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на член-кооператорите, което ще се проведе на:

 

ДАТА: 02.05.2026 г. (събота)
ЧАС: 09:00 часа

МЯСТО: гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев“ № 11, ет. 3 (салона на кооперацията. При брой регистрирани член кооператори над 50 човека, събранието ще бъде проведено в голям салон на НЧ „Христо Козлев-1883“гр.Долна Оряховица )

 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2025 год.

Докладва председател на УС

  1. Запознаване с междинен финансов отчет за 2025 година съобразен със срок за годишно счетоводно приключване по реда на Закон за счетоводство ЗКПО 30.06.2026 г.

Докладва главен счетоводител

  1. Вземане на Решение за разпореждане с активи (продажба) , удовлетворяващи вземания на кредитори по реда на чл.15, ал.4, т.10 от Закон за кооперациите в открито производство по несъстоятелност.
  1. Доклад за текущото състояние на кооперацията към 02.05.2026 г.и хода на производството по несъстоятелност по търговско дело № 29/2026 г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново.

3.1 производство-земеделие : докладва председател на земеделската кооперация

3.2 финансова час: докладва главен счетоводител

3.3 запознаване на член кооператорите по Търговски закон с производство по  несъстоятелност и неговите особености.

Докладва г-жа Димитрова

  1. Вземане на решение за прекратяване на земеделската кооперация по реда на чл.15, ал.4, т.16 и  чл.40, ал.1, т.5 от Закон за кооперациите съобразено с постановяване на съдебния акт и влизането му в сила по ТД 29/2026 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново.
  2. Вземане на решение: При остатък на активи на земеделската кооперация след удовлетворяване  на вземане на кредиторите, да бъде възстановена дейността по реда на чл.49 от Закон за кооперациите.
  3. Преизбиране на органите на управление и контрол (Председател, Управителен съвет и Контролен съвет) на кооперацията. Решението се взема с цел обезпечаване на оперативното представителство и фиксиране на личната последваща отговорност на органите за съхранение на имуществото и документалния архив, както и за оказване на пълно съдействие при предстоящи проверки по т.д. № 29/2026 г. до окончателното приключване на производството. Приключване на започнати данъчни проверки от ТД на НАП офис Ловеч и офис Плевен.
  4. Приемане на декларация за отговорност от преизбраните органи относно запазване на активите на земеделската кооперация отчитащи се по инвентарна книга към 02.05.2026 г.;  съдействие на синдика след назначаване от  Окръжен съд – Велико Търново.
  5. Упълномощаване на преизбрания Председател да извърши всички правни и фактически действия по вписване на промените в Търговския регистър и уведомление до съда по несъстоятелността.

 

