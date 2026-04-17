ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ)
П О К А Н А
за свикване на редовно общо -отчетно / изборно събрание
Управителният съвет на ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (във висящо съдебно производство по несъстоятелност по ТД №29/2026 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново), на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и в изпълнение на решение на УС, взето на заседание на 03.04.2026 г. от 17:00 часа, свиква РЕДОВНО ОБЩО- ОТЧЕТНО/ ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на член-кооператорите, което ще се проведе на:
ДАТА: 02.05.2026 г. (събота)
ЧАС: 09:00 часа
МЯСТО: гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев“ № 11, ет. 3 (салона на кооперацията. При брой регистрирани член кооператори над 50 човека, събранието ще бъде проведено в голям салон на НЧ „Христо Козлев-1883“гр.Долна Оряховица )
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
- Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2025 год.
Докладва председател на УС
- Запознаване с междинен финансов отчет за 2025 година съобразен със срок за годишно счетоводно приключване по реда на Закон за счетоводство ЗКПО 30.06.2026 г.
Докладва главен счетоводител
- Вземане на Решение за разпореждане с активи (продажба) , удовлетворяващи вземания на кредитори по реда на чл.15, ал.4, т.10 от Закон за кооперациите в открито производство по несъстоятелност.
- Доклад за текущото състояние на кооперацията към 02.05.2026 г.и хода на производството по несъстоятелност по търговско дело № 29/2026 г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново.
3.1 производство-земеделие : докладва председател на земеделската кооперация
3.2 финансова час: докладва главен счетоводител
3.3 запознаване на член кооператорите по Търговски закон с производство по несъстоятелност и неговите особености.
Докладва г-жа Димитрова
- Вземане на решение за прекратяване на земеделската кооперация по реда на чл.15, ал.4, т.16 и чл.40, ал.1, т.5 от Закон за кооперациите съобразено с постановяване на съдебния акт и влизането му в сила по ТД 29/2026 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново.
- Вземане на решение: При остатък на активи на земеделската кооперация след удовлетворяване на вземане на кредиторите, да бъде възстановена дейността по реда на чл.49 от Закон за кооперациите.
- Преизбиране на органите на управление и контрол (Председател, Управителен съвет и Контролен съвет) на кооперацията. Решението се взема с цел обезпечаване на оперативното представителство и фиксиране на личната последваща отговорност на органите за съхранение на имуществото и документалния архив, както и за оказване на пълно съдействие при предстоящи проверки по т.д. № 29/2026 г. до окончателното приключване на производството. Приключване на започнати данъчни проверки от ТД на НАП офис Ловеч и офис Плевен.
- Приемане на декларация за отговорност от преизбраните органи относно запазване на активите на земеделската кооперация отчитащи се по инвентарна книга към 02.05.2026 г.; съдействие на синдика след назначаване от Окръжен съд – Велико Търново.
- Упълномощаване на преизбрания Председател да извърши всички правни и фактически действия по вписване на промените в Търговския регистър и уведомление до съда по несъстоятелността.