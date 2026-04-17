ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ)

П О К А Н А

за свикване на редовно общо -отчетно / изборно събрание

Управителният съвет на ОППК „БЪДЕЩЕ“ – ДОЛНА ОРЯХОВИЦА (във висящо съдебно производство по несъстоятелност по ТД №29/2026 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново), на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и в изпълнение на решение на УС, взето на заседание на 03.04.2026 г. от 17:00 часа, свиква РЕДОВНО ОБЩО- ОТЧЕТНО/ ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на член-кооператорите, което ще се проведе на:

ДАТА: 02.05.2026 г. (събота)

ЧАС: 09:00 часа

МЯСТО: гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев“ № 11, ет. 3 (салона на кооперацията. При брой регистрирани член кооператори над 50 човека, събранието ще бъде проведено в голям салон на НЧ „Христо Козлев-1883“гр.Долна Оряховица )

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2025 год.

Докладва председател на УС

Запознаване с междинен финансов отчет за 2025 година съобразен със срок за годишно счетоводно приключване по реда на Закон за счетоводство ЗКПО 30.06.2026 г.

Докладва главен счетоводител

Вземане на Решение за разпореждане с активи (продажба) , удовлетворяващи вземания на кредитори по реда на чл.15, ал.4, т.10 от Закон за кооперациите в открито производство по несъстоятелност.

Доклад за текущото състояние на кооперацията към 02.05.2026 г.и хода на производството по несъстоятелност по търговско дело № 29/2026 г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново.

3.1 производство-земеделие : докладва председател на земеделската кооперация

3.2 финансова час: докладва главен счетоводител

3.3 запознаване на член кооператорите по Търговски закон с производство по несъстоятелност и неговите особености.

Докладва г-жа Димитрова