Фермерският пазар във В. Търново влиза в туристическия маршрут на гости от Австрия

43-ма чужденци ще го посетят като част от обиколката си в България

ФЕРМЕРСКИЯТ ПАЗАР В КВ. „БУЗЛУДЖА“ ВЕЧЕ НЕ Е ПРОСТО МЯСТО ЗА ПАЗАРУВАНЕ, А СТАВА ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ в старата столица.

На 18 април екскурзианти от Австрия ще го посетят като включена атракция в организирана програма, насочена към опознаване на местната култура, поминъци и традиционна кухня.

Така от локална инициатива тържището придоби съвсем ново измерение, с което привлича международен интерес.

Гостите ще бъдат посрещнати по стар български обичай с питка и мед. Символичният жест ще направи изживяването им още по-автентично и емоционално.

Групата от чужденци ще има възможността да се докосне до разнообразните плодове, зеленчуци, месни и млечни деликатеси, подправки, мед, яйца, хляб, вино и много други стоки, произведени в региона и съседни области.

Особено полезно ще бъде посещението и поради факта, че голяма част от австрийските туристи също са фермери. Така освен че ще опитат от родния вкус на продуктите, ще имат възможността да обменят добри практики в производствения процес.

Организаторите на пазара споделят, че имат намерение да превърнат организираното посещение от туристи в традиция. Казва, че всяка група екскурзианти ще да бъде посрещана по този начин, при предварителна заявка, за да може подготовката да бъде на нужното ниво.

Партньор в първата инициатива е туристическа агенция.

В събота на щандовете свои стоки ще предложат близо 40 производители.

Галина ГЕОРГИЕВА