Хванаха 88-годишен неправоспособен водач да кара нерегистриран автомобил

Неправоспособен водач с нерегистриран автомобил установиха служители на полицейското управление в Свищов. Нередовен автомобил засякоха и служители на РУ – Стражица.

На 16 април при обработване на произшествие с материални щети е установено, че единият от автомобилите, управляван от 88-годишен неправоспособен водач от крайдунавския град е със служебно прекратена регистрация.

Същата сутрин в с. Камен е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 48-годишен местен жител. В хода на проверката е изяснено, че автомобилът е с прекратена регистрация и същият не е регистриран по установения ред. По двата случая са образувани бързи производства.

