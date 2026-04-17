Набират мъже до 41 години и с добра физическа подготовка за пожарната във Велико Търново

Галина Георгиева

ЧЕТИРИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПОЖАРНИКАРИ И СПАСИТЕЛИ ОБЯВИ МВР ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ.

Стартира конкурс за набиране на кадри към структурите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като местата са разпределени в старата столица, Елена и Стражица.

Три от длъжностите са за водачи на специализирани автомобили, които ще изпълняват и функциите на огнеборци. Последната позиция е за старши спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности“.

Кандидатите трябва да отговарят на строги критерии. Сред изискванията са да не са навършили 41 години, да имат минимум средно образование и свидетелство за управление на МПС, категория „С“. Непременно трябва да имат българско гражданство, чисто съдебно минало и да покриват медицинските и психологически стандарти за работа в МВР.

Подборът включва физически изпитания. Кандидатите ще бягат 800 метра, ще изпълняват скок от място, ще преминават през пътека с препятствия и по пожарникарска стълба.

Предвидени са и психологически тестове.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Две психоложки се грижат за менталното здраве на хората в Центъра за комплексна подкрепа на възрастни

Баба Гинка към младите: „Четете книги!“

Галина Георгиева 717 четения 0

Силен интерес към Велико Търново на „Ваканция и СПА Експо“

БОРБА БГ 420 четения 0

Експерти от БАН реставрират ценната колекция от животни на Хуманитарна гимназия

БОРБА БГ 895 четения 2

