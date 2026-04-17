петък, април 17, 2026
Последни:
Горещи новиниКрими

Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат

БОРБА БГ 449 четения 0 Comments

Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат от Великотърновска област. Това става ясно от публикация на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук. Според изнесената информация политикът бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби.

„При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби. В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда“, посочва Кандев.

Той допълва, че случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.

Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Зелени коридори за ваксина срещу Covid-19 – на Самоводската чаршия и в Мол Велико Търново

БОРБА БГ 277 четения 0

Четири години затвор за двама апаши, задигнали над 100 кг бронзови втулки за близо 12 000 лв.

БОРБА БГ 310 четения 0

Разкриха пироман, опожарил жилище край Полски Тръмбеш

БОРБА БГ 323 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *