Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат от Великотърновска област. Това става ясно от публикация на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук. Според изнесената информация политикът бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби.

„При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби. В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда“, посочва Кандев.

Той допълва, че случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.

