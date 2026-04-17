петък, април 17, 2026
Предстои предварителният кандидатстудентски изпит за прием в медицинския филиал

Галина Георгиева

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА ВХОД ВЪВ ФИЛИАЛА НА ВАРНЕНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ще се проведе на 25 април.

На него ще се явят желаещите да се обучават в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

За записване за теста все още тече срок за подаване на документи. Това се случва само онлайн на официалната страница на вуза. Периодът, през който може да се заяви желание за явяване на предварителен изпит по биология, приключва на 22 април.

За тези, които искат да преминат редовния изпит, срокът за записване е от 15 юни до 6 юли. Датата на самия тест е 9 юли.

Очаква се филиалът да приеме 20 медицински сестри и 15 акушерки, като съществува възможност впоследствие бройките да се увеличат.

Приетите студенти в държавна поръчка ще се обучават, без да заплащат такса за следването, а завършилите успешно ще могат да работят във всички здравни заведения в България и страните от Европейския съюз.

