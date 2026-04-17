Румен Радев учреди във В. Търново „Прогресивна България“ със заявка за редовно правилство и без нови избори след вота на 19 април

Партията стартира с готовност за ясни решения и устойчиво управление

С ДИРЕКТНА ЗАЯВКА ЗА СТАБИЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ, Румен Радев учреди партия „Прогресивна България“ на 17 април във Велико Търново. Събитието се проведе в Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ и събра съмишленици от цялата страна за старта на новия политически проект.

При представянето на формацията, лидерът й подчерта, че основната цел на партията, е състатавяне на редовно, устойчиво и ефективно правителство след изборите на 19 април.

„Учредихме политическа партия „Прогресивна България“ като отговор на огромните очаквания на нашето общество и като гаранция, че всичко онова, което предлагаме в нашата програма, ще се прекрои в дългосрочна политика с хоризонт.

Учредителите сме екип от съмишленици, които гледаме в една посока, и започваме да работим изключително оперативно, защото ни очаква много работа“, заяви Радев.

Бившият президент подчерта, че с екипа на формацията ще направят всичко възможно да съставят кабинет и да не се стига до нови избори.

По отношение на евентуални коалиционни партньори в бъдещото Народно събрание, лидерът на партията посочи, че е важно първо да станат ясни резулатите от вота.

„В тези тежки кризи, в които страната се намира в момента, не трябва да допускаме да ходим на нови избори“, подчерта той.

Радев не изключи възможността за правителство на малцинството, като уточни, че всички ключови решения ще се вземат от партийните органи по ясно разписани правила.

„Аз никога не съм бягал от отговорност, така че съм готов и за това“, изтъкна бившият президент.

В словото си пред жителите на старата столица заяви, че неслучайно приключва обиколката на страната, в рамките на предизборната кампани, във Велико Търново.

„Не просто закриваме кампанията, а поставяме началото на едно родолюбиво дело – учредяването на политическа партия „Прогресивна България“. Беше закономерно да го направим в историческата и духовна столица, защото това носи дълбока символика“.

Допълни, че призванието на екипа на формацията е да отвхвърли тиранията на олигархията, сглобките и крадците, както и да даде началото на пътя на България към прогресивно, модерно и европейско развитие.

Радев се обърна и към служебното правилтество с призив да спре с мрежата на НПО-та опитите за опорочаване на изборите.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката