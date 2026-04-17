Скоро и само в печатната “Борба” – РОМАН С ПРОДЪЛЖЕНИЕ в 50 броя!

Само за читателите на печатната “Борба” в десетки последователни броеве СКОРО ЩЕ СТАРТИРА неиздаденият все още роман “Сламени хора” на великотърновската писателка Елена Чамуркова

Действието на романа обхваща 15 години преди демократичните промени и 15 години след тях.

В основата на повествованието е едно истинско, трагично и старателно потулено събитие от 1985 г. – когато при първото и тържествено представяне на спектакъла “Звук и светлина” в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава се срутва парапетът на терасата на ресторант “Света гора”, където стотици търновци са се събрали, за да гледат спектакъла.

По думите на авторката, всичко друго в творбата – имена, случки, личности и характери, е художествена измислица и всяка прилика с действителни лица и събития е напълно случайна. В романа са застъпени теми като цензура, тоталитарна власт, корупция, любов… Действието се развива изцяло във Велико Търново.

Елена Чамуркова е журналист и писател, автор на четири издадени романа – “Обществена поръчка”, “Изнудвачът”, “Заговорът” и “Спасение”. Предстои издаването на “Сламени хора”, който читателите на “Борба” ще имат привилегията да прочетат първи. Елена Чамуркова в момента работи по възложен сценарий за платформата “Сторител”, където три от романите й се радват на голям интерес, предстои озвучаването на “Спасение”. Носител на няколко литературни награди, сред които и Награда “Култура” на Община Велико Търново за дебютния й роман.