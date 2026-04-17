В оспорван мач девойките на „Етър ВТ“ и „Севлиево лейдис“ не излъчиха победител

Равенство 2:2 записаха отборите на „Етър ВТ“ и „Севлиево лейдис“ в мач за първенство на Елитната група при девойките до 16 години. Срещата на изкуствения терен „Трифон Иванов“ започна с бърза размяна на голове. Още при първата атака на гостенките свищовлийката Мария Сандулова стреля от 17 метра за 0:1. Великотърновски отговориха бързо, като в 3- ата минута пробив през центъра на защитата бе спрян с нарушение от вратарката на севлиевки и Теодора Димитрова реализира отсъдения наказателен удар за 1:1.

Етърки имаха предимство до края на полувремето, създадоха няколко кголови възможности, но ги пропуснаха. В 28- ата минута Лора Василева се спря топката след ъглов удар и стреля от два метра в страничния стълб. Дария Шопова също бе на чиста позиция, но не успя да вкара.

Второто полувреме тръгна отново с активни действия на „виолетовите“, които обаче отвориха пространства в отбраната си и 52-ата минута Мария Сандулова отново се разписа, след като елиминира бранителка и би по диагонала в долния ъгъл на Жанета Живкова. 180 секунди по- късно домакините имаха претенции за нов наказателен удар, които обаче не бяха уважени от рефера. В 68- ата минута, след ъглов удар Рая Ангелова се отбеляза автогол за 2:2. В оставащото време великотърновки натискаха, но не успяха да стигнат до трето попадение.

Утре от 16:00 часа етърки приемат на изкуствения терен “Трифон Иванов” отборът на “Ботев” /Пловдив/.