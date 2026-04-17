Велико Търново в парламентарния живот на Нова България! Някогашните ни депутати защитавали интересите на Търновския регион

Поредните парламентарни избори, които определят състава на 52-рото НС, са повод да откроим приноса на историческата и духовна столица на България в парламентарния живот на държавата и да си спомним имената на част от видните ни народни представители.

Съгласно чл. 4 от Берлинския договор във Велико Търново се провежда Учредителното събрание (10 февруари – 16 април 1879 г.), което изработва и приема първата българска конституция, известна като Търновска, избира се и новата столица на възстановената българска държава.

С вишегласие депутатите приемат предложението на Драган Цанков: „Ние имаме две столици – Търново – историческа, и София – правителствена. Затова аз предлагам и занапред София да си остане за резиденцията на Княза, а в Търново да става коронацията на Княза”. Въпреки че това остава отразено само в протоколите на Учредителното събрание, Велико Търново заема важно място в държавния и парламентарния живот на нова България.

В „Глава X за законите” на Търновската конституция се записва следното: „Българското Княжество се управлява точно според законите, които се издават и обнародват по начина, който е показан в Конституцията. Ни един закон не може да се издаде, допълни, измени и отмени, докле той по-напред не се обсъди и приеме от Народното събрание, което има право така също и да тълкува неговий истински смисъл”.

А в глава XIII се приема, че: „Представителството на Българското Княжество се заключава в Народното събрание, което бива Обикновено и Велико”. Задълженията и правата на Обикновеното народно събрание се регламентират в XIV – XIX глави, а в XX глава – на Великото.

От 1879 г. до наши дни са проведени едно Учредително, седем Велики и 51 Обикновени народни събрания (от 1950 г. съгласно конституциите от 1947 г., 1971 г. и 1991 г. до сега се използва формулировката Народно събрание, вместо Обикновено народно събрание).

В духа на държавната приемственост и традиции в старопрестолния град се провеждат Първото (17 апр. – 26 юни 1879 г.), Третото (19 окт. 1886 – 3 авг. 1887 г.), Четвъртото (3 – 17 май 1893 г.), Петото (9 юни – 9 юли 1911 г.) и се открива Седмото Велико народно събрание (10 юли 1990 г. – 2 окт. 1991 г.).

Девизът „Съединението прави силата” става част от националния герб през 1891 година, а през 1911 година за първи път се изписва върху сграда. За наша чест това е емблематичното за града ни читалище „Надежда”, където се провежда Петото Велико народно събрание (9.06. – 9.07. 1911 г.). Парадоксалното в случая е, че в противовес на мотото за съединение и произтичащата от това сила, народните представители гласуват допълнителни пълномощия на цар Фердинанд I за сметка на парламента. Това довежда до постепенно увеличаване на пропастта между двете най-важни институции в държавата и се превръща в основна предпоставка за последвалите национални катастрофи.

Едва от 1930 година девизът „Съединението прави силата” се поставя и върху фасадата на Народното събрание в София.

За чест на старата столица много видни нейни представители записват имената си сред достойните председатели на Народното събрание. Сред тях се открояват:

Петко Рачов Славейков

– председател на Второто обикновено народно събрание (26.03.1880 – 28.11.1880 г.). Голяма негова заслуга е, че парламентът слага край на езиковата безредица, на боричкането на различните наречия за първенство, като се установява единен литературен език. Езиковите разпри заглъхват и източнобългарският говор става общ език за всички ратници на мисълта и националното съзнание.

Стефан Николов Стамболов

е председател на Четвъртото обикновено народно събрание (30.06.1884 – 26.08.1886 г.). Най-важното събитие по време на неговия мандат е провъзгласяването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г. в Пловдив. Като председател на Народното събрание той е първото официално лице в Княжество България, което не само подкрепя Съединението, но и убеждава княз Александър I да го признае официално във Велико Търново на 8 септември 1885 г. А макар и да е председател на Народното събрание, Стефан Стамболов участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 година. “Малките свои честолюбия и разлики на мнения да оставиме настрана и да ги пожертваме пред олтара на Отечеството си!”, мъдро и прозорливо заявява шефът на тогавашния български парламент.

В актива на бележития старостоличанин Георги Атанасов Живков

се вписва дейността му като народен представител в пет обикновени и едно Велико Народно събрание Той е председател на Четвърто обикновено народно събрание (01.09.1886 – 06.09.1886 г.), на Трето Велико народно събрание (19.10.1886 – 01.11.1886 г.) и на Седмо обикновено народно събрание (20.11.1893 – 01.08.1894 г.). Сред приносите му като парламентарен шеф е гласуването на Избирателния закон на 10 декември 1893 година.

Парламентарната биография на Панайот Атанасов Славков е твърде богата.

Председател е на Пето и Шесто обикновени народни събрания (22.10.1889 – 17.12.1889;15.10.1890 – 12.12.1892). Под неговото ръководство депутатите приемат важни закони на народното стопанство, въвеждайки облекчения за развитие на родната икономика. Той е народен представител в Трето и Четвърто Велико народно събрание (1886-1887; 1893 г.).

Историческите данни показват, че в миналото народните представители от Великотърновския регион не само заемат активна позиция по общонационалните проблеми, но и, въпреки различията в партийните им пристрастия, безрезервно и неотклонно защитават интересите на своите избиратели.

Така например през 1938 г. Минчо П. Минчев иска обяснение в парламента относно закриването на непълната мъжка гимназия в Полски Тръмбеш. През същата година на първата редовна сесия на Народното събрание Владимир Рашев не се поколебава, независимо от безспорната полза за него като търговец, да разкритикува законопроекта за продължаване на Наредбата закон за временно уреждане на наемните отношения, с въвеждането на която приходите на Търновската община намаляват за сметка на наемателите търговци от 900 000 лева годишно на 530 000 лева. На 17 януари 1939 г. с добре аргументирана реч той се противопоставя на правителственото намерение да отдели от бюджета на Министерството на търговията, промишлеността и труда около 2 000 000 лева за създаване на нова дирекция за организиране и контрол на професиите. В словесно стълкновение с министър Ил. Кожухаров Владимир Рашев открито атакува корпоратизма като съществен недъг в обществения живот на България.

Тодорка НЕДЕВА